Engega The Cloud

El consell d’administració d’Andorra Telecom ha donat llum verd al concurs nacional Claus en mà per a l’edifici The Cloud i les constructores tindran dotze setmanes per presentar les ofertes de licitació de les obres

Actualitzada 28/03/2018 a les 06:36

El concurs per a la fase tres del projecte de construcció de The Cloud s’ha restringit només a les empreses nacionals, sigui de forma individual o a través d’una unió temporal d’empreses (UTE). La fase tres preveu la construcció dels fonaments, de l’estructura, les instal·lacions tècniques i també la plaça pública. Aquest és el primer acte constructiu pròpiament dit per a The Cloud, ja que les dues primeres fases es van limitar a desconstruir els edificis que hi havia ubicats: l’antiga caserna de bombers i el centre de comunicacions d’Andorra Telecom. L’obra haurà de concloure amb la fase quatre, que serà la dels acabats interiors. El projecte preveu que l’última fase comenci un cop ja s’estigui desenvolupant la que acaba de ser convocada, perquè puguin acabar simultàniament. El consell d’administració de l’operadora nacional calcula que les obres haurien d’estar finalitzades el desembre del 2020. Un cop s’iniciïn els treballs convocats, la ciutadania podrà tenir la sensació que finalment el projecte avança. Tots els problemes i dubtes sobre The Cloud han durat tants anys que s’havia instal·lat cert pessimisme respecte que, per múltiples motius, mai s’acabava d’engegar. The Cloud és una aposta estratègica per Andorra Telecom, però també ha de ser un punt important per al desenvolupament de possibles sectors econòmics. L’operadora ja ha començat la política d’expansió a d’altres camps amb la voluntat, tant de diversificar les fonts d’ingressos com d’arribar a partenariats que en el futur puguin atreure innovació i/o emprenedoria a Andorra. S’ha de reconèixer que sense l’extraordinari paquet de milions que va aconseguir la societat gràcies a la inversió i desinversió en Más Móvil tot hauria estat molt més difícil. Gràcies a aquests guanys, l’Estat haurà de posar una dotzena de milions d’euros, quan precisament el preu de l’edifici era un dels grans esculls perquè tirés endavant. És vital que al mateix temps que les obres es van executant, la feina intensiva del Govern i l’operadora es destini a dotar de continguts les plantes del futur edifici. Ara no valen excuses respecte que tan sols és un projecte. Quan l’edifici comença a erigir-se ja es poden negociar els usuaris que hi haurà.