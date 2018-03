Amos infractors

El cos de banders va presentar ahir el balanç d’actuacions del 2017 i en destaca l’augment de les sancions imposades a propietaris de gossos de raça perillosa. El director, Miquel Rossell, va lamentar la xifra, excessiva i que cal reduir

Actualitzada 27/03/2018 a les 06:45

El 2016 es van aixecar 25 atestats per infraccions relacionades amb les obligacions que han de complir els propietaris de gossos d’una raça potencialment perillosa. L’any passat el nombre va créixer un 140%, fins al 60. Atestats, a més, que representen un total de 109 sancions, ja que hi va haver infractors reincidents. Unes xifres que preocupen, amb raó, el cos de banders. Malgrat que no s’hagi hagut de lamentar cap agressió a persones, hi ha un risc quan el propietari de l’animal no és conscient –o directament actua amb irresponsabilitat– de les regles bàsiques que ha de complir i que són dur la mascota lligada i amb morrió. I el desglossament de la tipologia de les sancions imposades recull que 40 van estar motivades perquè el gos sí que anava lligat però no portava el morrió i, el que és més preocupant, 14 perquè l’animal ni duia la protecció reglamentària al morro ni anava subjecte amb corretja. Tot i que, dèiem, afortunadament no hi va haver agressions a persones sí que hi va haver cinc incidents (sancionats) amb atacs a d’altres mascotes i dos més perquè el gos va mostrar agressivitat. Els banders han intensificat la presència a la via pública i llocs sensibles com ara zones d’esbarjo, i és molt possible que la major vigilància tingui a veure amb l’augment de les multes. Tanmateix, s’ha demostrat una decisió encertada perquè, d’un costat, s’ha comprovat que hi ha ciutadans que no compleixen amb les obligacions i, de l’altra, perquè és necessari que els amos incomplidors de les normes elementals de convivència sàpiguen que no hi ha impunitat. Més enllà de les sancions, però, s’ha de seguir fent una tasca de sensibilització perquè tothom conegui i respecti les responsabilitats derivades de tenir un animal de companyia. I respecte a aquells que segueixin infringint les normes malgrat advertiments i multes s’ha d’actuar amb conseqüència, ja que demostren no estan capacitats per fer-se càrrec d’un animal. Les actuacions dels banders posen de manifest que les infraccions no només estan relacionades amb qüestions de seguretat, també amb temes que van més enllà de si la raça de l’animal és potencialment perillosa o no, com ara que ha d’estar registrat i dur un xip. Així que s’ha de seguir treballant la informació i la conscienciació perquè les xifres del proper balanç siguin més encoratjadores.