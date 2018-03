L'aeroport volgut

Tres anys després d’obtenir el permís per tornar a acollir vols comercials, el balanç d’activitat de l’aeroport Andorra-La Seu d’Urgell no és el que desitjaria el territori. Malgrat l’optimisme de l’alcalde de la Seu respecte als resultats

Viatges Regina s’ha tornat a arriscar aquest any amb una operativa de vols que pretenia portar turistes fins a l’Alt Urgell i Andorra en aquestes últimes setmanes de la temporada d’hivern. Ho ha tornat a fer després d’una primera proposta l’estiu del 2015 i sabedora dels entrebancs que s’hi podia trobar. Però els seus responsables estan convençuts de les potencialitats de l’aeroport i ho consideren com una mena de prova del que la infraestructura podria arribar a ser. Amb les condicions tècniques adequades, però. Perquè el projecte de Regina també ha servit per deixar clar quin és el dèficit de la infraestructura després que el pilot que havia de fer el trajecte Madrid-la Seu decidís desviar-se a Girona perquè no veia segur l’aterratge per les condicions de visibilitat. I això malgrat que en aquells moments l’aeroport era operatiu. Una prova pràctica de les limitacions de l’equipament i del perquè cap companyia s’ha aventurat encara a programar alguna línia regular o vol xàrter. És cert, com recorda l’alcalde de la Seu, Albert Batalla, que hi ha activitat a l’aeroport. Però també que no és aquesta la finalitat amb la qual es va planejar la seva reobertura i es va treballar perquè tornés a ser aeroport comercial i que era que ajudés a l’expansió turística. També que s’ha fet la feina per aconseguir que tingui aquest famós sistema d’aproximació instrumental, el GPS, que facilitaria que s’hi pogués operar en condicions de mala visibilitat. Però és el ministeri de Foment espanyol el que n’ha de donar l’autorització i en una situació política molt complexa. Demana el responsable de Viatges Regina que Andorra utilitzi la capacitat d’interlocució amb Madrid per mirar d’accelerar el procés. Les últimes notícies són de setembre passat, quan el ministre Gilbert Saboya es va reunir amb el titular de Foment espanyol, Íñigo de la Serna, que va explicar a Saboya que els estudis adreçats per Aeroports de Catalunya s’estaven valorant però que es requeria una anàlisi exhaustiva perquè, a més d’autoritzar-se, seria el primer aeroport a l’Estat espanyol amb aquest sistema. Andorra ha de seguir insistint perquè ha quedat clar que hi ha companyies interessades a usar les instal·lacions si és que es donen les condicions de seguretat adequades. Sense GPS, però, el futur de l’aeroport no serà diferent al seu present.