Interrogants del ràfting

Segons el calendari que havia donat el comú de Sant Julià de Lòria el ràfting ha d’arrencar el mes que ve. Un inici imminent però que segueix ple d’interrogants. La corporació no facilita informació i tampoc ha estat capaç d’aclarir els dubtes plantejats pel grup Rocafort. La plataforma ciutadana reclama des de finals de l’any passat una reunió de poble perquè l’equip de govern comunal exposi davant de la ciutadania el seu projecte. Però tampoc ho ha aconseguit. La concessió comunal ha estat una trobada amb el cònsol menor, celebrada la setmana passada, però en la qual tampoc van rebre molta més informació de la que ja és pública i també un reguitzell de laments com ara que ni el Govern ni FEDA ajudin amb el cabal del riu o la retirada dels comuns de la capital i Escaldes del projecte. És cert que el ràfting va néixer com una iniciativa interparroquial i amb el suport de l’executiu, així es va presentar al seu dia. Però les parròquies centrals se’n van retirar aviat, conscients de les dificultats per dur-lo a terme. Va ser Sant Julià la que va decidir seguir endavant i a dia d’avui sembla que sense una idea clara de com executar-lo. De fet, el cònsol menor va exposar als veïns del grup Rocafort que no es negaven a celebrar una reunió de poble però que hauria de ser més endavant, quan la qüestió estigués més avançada. Excepte una sorpresa d’última hora, sembla poc probable que l’inici de l’activitat sigui els propers dies si és que encara queden tantes coses per definir. El comú segueix amb la tàctica errònia d’explicar amb comptagotes els detalls d’un projecte que va defensar com un pol d’atracció per a la par­ròquia, que havia de complementar el parc de Naturlandia. Després de més de dos anys al capdavant de la corporació sembla improbable que la gestió de la informació canviï, però no per això s’ha de seguir reclamant la màxima transparència. El grup Rocafort està carregat de raó quan demana a la majoria comunal que s’expliqui davant el poble. Sant Julià ja té una motxilla molt pesada, Naturlandia, i la ciutadania suficients raons per desconfiar d’un projecte mal explicat i on sembla que regna la improvisació. El comú diu que serà una prova pilot. Les pròximes setmanes s’haurà de veure com s’executa. Però seria hora que la corporació prengués consciència que té l’obligació d’explicar-se davant els lauredians.