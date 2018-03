El centre de menors

El Govern preveu que la residència del Solà d’Enclar estigui habilitada abans de final d’any com a centre per a joves amb trastorns de conducta. La CASS i l’executiu van signar l’acord amb un cost de lloguer de 50.000 euros anuals

L’acord entre el Govern i la Caixa Andorrana de Seguretat Social per situar a l’edifici de l’antiga residència del Solà d’Enclar un centre per a joves amb trastorns de conducta és una jugada bona per a les dues parts. La CASS tenia un problema greu amb l’espai després que els padrins fossin traslladats a El Cedre i deixessin l’edifici buit. En tractar-se d’un espai adequat per a residència de gent gran era molt complicat trobar-hi un ús i feia més de dos anys que estava buit. Al mateix temps, per al Govern és un bon tracte perquè el lloguer no és car per a un edifici d’aquestes característiques i està ubicat en un lloc cèntric. Tampoc cal oblidar que el fet de ser de titularitat pública li dona un plus important, ja que amb un privat hi podria haver problemes quan acabessin els contractes de lloguer. Com que pertany a la CASS, entitat a més controlada per Govern, amb majoria al consell d’administració, hi ha certa garantia que es podrà utilitzar indefinidament. Perquè la inversió d’un milió d’euros en la reforma necessària per al centre requereix certes garanties d’un projecte indefinit. La resta d’opcions, excepte l’alberg de la Comella, eren pitjors i amb una inversió relativament moderada disposarà d’un espai que necessitava. La falta d’un centre per al tractament de menors amb problemes de conducta suposava un doble problema. D’una banda, els casos més greus o més extrems comportaven que els joves havien de ser traslladats a centres especialitzats a l’estranger, lluny de les famílies. En segon terme, i possiblement la situació més complicada, feia que com que havien de ser portats a fora els casos que no eren d’extrema gravetat quedaven a fora. Amb el centre al país es calcula que d’entrada hi haurà quinze jove que hi entraran, entre els que tornaran de l’estranger i els que estaven al país. Dins d’una gestió de recursos limitats s’ha de donar prioritat a les inversions en necessitats socials i el centre per a menors amb problemes conductuals n’era una. A partir d’aquí cal que es posin els mitjans perquè el projecte sigui efectiu i permeti fer certa prevenció abans que els problemes de conducta s’extremin. Les despeses hauran d’estar adequades a les necessitats de servei i les administracions i els tribunals tenen ara una eina més amb què treballar.