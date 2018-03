Uns 600 funcionaris van fer vaga ahir, dels quals el 80% pertanyien al cos d’Educació. Les aules, juntament amb la duana per una vaga de zel, van ser els punts on es van notar les aturades. A la resta l’afectació va ser imperceptible

Actualitzada 16/03/2018 a les 07:54

La vaga va aconseguir tenir impacte a les escoles i a l’entrada de mercaderies, fet que va provocar afectació i visibilitat interna i externa. A la resta de sectors de l’administració central gairebé no es va notar. La realitat, en espera del que passi la jornada d’avui, és que ni ha estat un fiasco com esperaven des de Govern ni un èxit com proclamen els sindicats. A efectes pràctics l’aturada va afectar el 29% dels treballadors públics, una xifra baixa que el Govern es va encarregar de ressaltar per intentar fer veure que l’impacte havia estat mínim, però els sindicats han aconseguit que aquest seguiment relativament petit estigui molt concentrat en dos sectors. I quan s’acaba afectant la meitat de les famílies amb fills i es van fent col·lapses a la frontera, especialment entre els camions de mercaderies, l’aturada deixa de ser intranscendent. Aquest empat deixa la situació tal com estava al principi i els sindicats hauran d’analitzar molt bé els propers moviments. Govern els havia posat damunt de la taula el caramel de l’intensiu per a tots els funcionaris com a moneda de canvi perquè acceptessin la reforma i no fessin vaga. Un cop feta l’aturada s’entén que l’intensiu ha de ser esborrat de l’oferta, perquè seria incomprensible que ara es mantingués, i que la situació torna a la casella de sortida. La situació no és fàcil per a les dues parts perquè acceptar les 35 hores de feina setmanal per als funcionaris, com reclamen, segurament obriria la porta que tots els assalariats les fessin, ja que el principi d’igualtat es veuria clarament vulnerat. El seguiment desigual de la vaga podria estar relacionat amb el fet que Govern havia ofert l’intensiu compactat per a tots els funcionaris. Aquesta proposta no té cap incidència sobre els professors i sí, en canvi, sobre l’administració general. Caldrà veure com evoluciona la situació però si l’executiu compleix el que va anunciar i retira l’oferta d’intensiu sortiran perjudicats la major part de funcionaris, que es quedaran sense aquest nou dret. El camí a partir d’ara entra en espai desconegut, especialment perquè tampoc és clar si continuaran les mobilitzacions més enllà d’avui. El Govern té com a complicació extra que tant la dreta liberal com els progressistes del PS coincideixen a alinear-se amb els funcionaris i els demòcrates no comptaran amb cap suport.