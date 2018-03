Escoltar l'Aldosa

Un cop descartada la possibilitat que l’ETR canviï d’ubicació és molt important extremar el diàleg amb els veïns que hi hauran de conviure. Escoltar-los i si es pot introduir canvis al projecte és la millor manera de tenir-los en compte

Actualitzada 14/03/2018 a les 22:04

Moltes vegades el més fàcil per a un gestor és fer ulls grossos davant de la protesta ciutadana i tirar pel dret segons els interessos polítics de torn. El més complex, en canvi, és afrontar l’oposició, mirar-la de cara i en comptes de girar-t’hi d’esquena asseure’t a negociar-hi. I és complex perquè mai hi ha la garantia que, un cop fet l’esforç, n’aconsegueixis el suport o almenys que el nivell de protesta minvi. Però tenir responsabilitats polítiques és, també, saber escoltar i gestionar la discrepància. Saber rectificar o modificar el plantejament inicial pot esdevenir, en algunes circumstàncies, un acte d’honestedat política. És per això que és una bona notícia que dimecres que ve se celebri una reunió de poble sobre l’estació transformadora i repartidora (ETR) de l’Aldosa en què representants de Govern, FEDA, Nord Andorrà i el cònsol major de la Massana, David Baró, s’asseuran a parlar del projecte amb els veïns. I és que un cop descartada la possibilitat de canviar d’ubicació, que tal com va donar a conèixer la ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, tindria un cost d’un milió i mig d’euros, cal extremar les accions de conciliació amb els veïns, que són els que hauran de conviure amb la infraestructura. I en la mesura del possible cal escoltar les seves propostes i introduir-les en el projecte per demostrar que el paisatge i la convivència ciutadana importen. Fins ara els esforços no han estat en va i seguir per aquesta línia ha reportat resultats positius, com ara que la plataforma de rebuig a l’ETR hagi sabut valorar els canvis que s’han fet. El Govern va acceptar destinar 200.000 euros més a la millora de la integració de l’estació a l’entorn, fet que passa per minimitzar l’impacte visual i les radiacions que pugui generar. Així mateix, va accedir a soterrar una part de les línies, modificar l’alçada i llargada de l’estació –passant de 90 a 60 metres i de 20 a 10– i eliminar l’espai que s’havia reservat per a un tercer transformador. Unes modificacions que donen un missatge tranquil·litzador als veïns i els demostra que encara que sigui en part la seva veu és escoltada. I els neguits que encara tinguin s’exposaran a la reunió de poble de dimecres que ve. Serà després que decidiran si les queixes per una polèmica que ha arribat al Consell General –partits com el PS han demanat un canvi de lloc i els independents de la Massana exigien que s’enterrés part de la instal·lació– s’intensifiquen i si s’emprenen més accions.