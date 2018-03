Retirar la llei funcionarial

Els sindicats han convocat vaga per dijous i divendres per protestar per la reforma de la Llei de Funció Pública. Al·leguen que si el Govern no accepta la jornada de 35 hores i altres peticions es faran més aturades

Actualitzada 13/03/2018 a les 06:42

Plantejar la reforma de la Funció Pública ha estat un error gravíssim del Govern que li ha acabat esclatant. La realitat electoral actual fa impossible qualsevol intent de racionalitzar el treball públic. El pes electoral és massa gran i tots els partits ho saben, motiu pel qual hi ha una competició entre tots ells, inclosa la dreta dura liberal (situació inimaginable en qualsevol altre país), per veure qui ofereix més privilegis als funcionaris. Els demòcrates haurien d’haver avaluat la seva fortalesa abans d’entrar en un remolí voluntàriament, sobretot quan estem, com a molt, a un any de les eleccions. La reforma no perjudicava els funcionaris, sinó que intentava racionalitzar una mica la feina. Però el fet d’obrir la porta a fer canvis ha significat destapar la capsa de Pandora. Els funcionaris, conscients de la força electoral, no només no han acceptat les modificacions, sinó que han aprofitat per demanar un augment substancial dels privilegis. El pols que s’està fent es visualitza en el fet que el Govern ofereix oficialitzar una jornada de 37,5 hores i mitja a la setmana i els treballadors públics ho rebutgen i en demanen 35. A més, se’ls ha proposat fer horari intensiu compactat, però tampoc és suficient. La feina a l’espai públic està tan allunyada de la realitat de l’empresa privada que s’acaba perdent la perspectiva. Es constata quan a hores d’ara els sindicats continuen reclamant que els dies de vaga siguin remunerats, situació que no es dona arreu i que va contra el més mínim sentit comú. Arribats a aquest punt, el més sensat seria retirar el projecte de llei, tal com han demanat els sindicats des del primer moment, però per un motiu molt diferent, ja que no està clar fins on està disposat a cedir el Govern. Cal deixar les coses com estaven perquè la situació ja s’ha descontrolat tant que les finances de l’Estat en sortiran malparades. L’executiu, sabedor que ha perdut plomes –i en perdrà– ha de plantejar-se seriosament quin és el millor camí per sortir de la trampa en què ha acabat aturat. Un cop anunciada la vaga, cal esperar que tot es desenvolupi amb sensatesa i els serveis mínims es compleixin. Al mateix temps que es retiri la reforma fuincionarial, s’hauria de presentar la llei per regular el dret de vaga i que totes les parts disposin de totes les garanties legals en la següent.