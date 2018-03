Rebutjar l'assetjament

Es preveu que els casos de nens i joves que són víctimes de ‘bullying’ a l’escola vagin a més els propers anys. La sensibilització és cabdal per aprendre a combatre actituds violentes i saber denunciar-les abans que sigui massa tard

Actualitzada 12/03/2018 a les 06:42

L’assetjament escolar és un fenomen que genera molt patiment en les víctimes, les seves famílies i també a l’entorn escolar, mestres i amistats. Fer tot el possible per prevenir actituds vexatòries d’un nen o jove cap a un altre és una obligació moral que s’imposa en la tasca dels responsables de cada centre escolar i en la gestió de les autoritats educatives. En el que portem de curs ja s’han detectat fins a sis casos que afecten menors des dels deu anys. Una edat molt precoç que fa palesa la necessitat d’educar des de ben menuts en el rebuig cap a actituds humiliants i de maltractament. Els col·legis de tots els sistemes educatius i el ministeri d’Educació han actuat o estan actuant encara en el cas de sis persones colpejades per un fenomen que els sacseja a curt, mitjà i llarg termini, ja que els desestabilitza vitalment fins a apartar-los dels estudis i desenvolupar, en alguns casos, problemes de salut mental, des de la inseguretat a la manca d’autoestima, amb tot el que això pot comportar si no tenen l’acompanyament adequat. Aquesta xifra s’anirà elevant a mesura que avanci el curs, fins a situar-se almenys en els onze casos, com l’any passat. Tot i així, els responsables de l’àrea ja preveuen que això vagi a l’alça els pròxims cursos per les campanyes de conscienciació que han de sensibilitzar, educar i formar els joves en el rebuig a l’assetjament. És una urgència que així sigui. Que el pla de prevenció de la violència escolar tingui només dos anys, aquest és el segon curs que s’aplica, ens hauria de fer reflexionar i potser expliqui per què el nombre de denúncies no és encara més alt. Perquè a banda de disposar d’un protocol d’actuació eficaç en cas d’assetjament, que actuï ràpid i protegeixi la víctima, la prevenció és clau. Ho és en primer lloc per fer possible la detecció que haurà de permetre activar el protocol d’actuació i en segon lloc per construir una societat que sigui intolerant amb la violència (del tipus que sigui). Per això són molt importants totes les actuacions que estan incloses en aquest full de ruta: tallers amb alumnes de totes les edats, xerrades amb experts adreçades als pares i també als docents, organització d’activitats perquè els propis estudiants s’impliquin activament, etc. Tot el que sigui possible per contribuir a visibilitzar i donar a conèixer què és i què comporta l’assetjament i per ensenyar a no permetre, ni en carn pròpia ni en l’aliena, que ningú pateixi aquest tipus d’actituds.