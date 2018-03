Apostar per la mediació

La mediació és una via que s’ha demostrat eficaç per resoldre conflictes de caràcter familiar i alliberar la justícia. Tot i així, a casa nostra encara falta dotar el servei de més mitjans i donar-lo a conèixer a la ciutadania

Actualitzada 11/03/2018 a les 06:40

La mediació és una pràctica que ha crescut molt els darrers anys i que s’ha demostrat efectiva per resoldre conflictes d’índole familiar. És un servei que aconsegueix que les parts concernides s’asseguin a parlar i arribin a acords satisfactoris i evita per tant que sigui un batlle qui hagi de decidir, amb l’estalvi de temps i diners que això comporta. També és beneficiós per als mateixos afectats, perquè mentre que les decisions judicials poden perjudicar més una part que l’altra, la mediació obliga els implicats a arribar a un consens i a optar per una solució en la qual tots dos hi estiguin d’acord. Això és especialment important de cara als fills, ja que una entesa cordial sempre serà molt millor pel que fa a la relació entre els progenitors que un litigi judicial amb acabament incert. És per això que cal promoure la cultura de la mediació inserint-la en tots els àmbits com a via de resolució de problemes, ja sigui a l’escola, a la feina o a casa. També, és clar, com a servei públic. A països com el nostre existeix aquesta possibilitat des del 1994 a través d’un servei d’atenció de caràcter gratuït instal·lat a la Batllia. Un servei, però, que ara per ara està rebent més casos dels que pot atendre i que presenta símptomes de saturació per la manca de recursos materials i humans (només s’ofereix atenció dos matins a la setmana i només hi treballen dues persones, una d’elles quatre hores a la setmana) que obliga a donar hores a la gent interessada fins a un mes i mig vista. El Govern estudia ara ampliar el servei un dia més. Un allargament necessari però insuficient si es té en compte l’elevat nombre d’expedients (23 en el que portem d’any més 43 que venen de l’any passat) i de sol·licituds que hi ha. Unes xifres que s’han assolit només gràcies a la gent que ho ha provat, ha vist que ha funcionat i ho ha explicat a altres persones que s’han acostat a la Batllia per demanar-ne informació i, si s’han acabat decidint, iniciar un procés de mediació. Apostar per aquest recurs com a via prioritària de resolució de conflictes familiars i com a mesura demostradament eficaç per alliberar la Batllia de litigis d’aquest tipus passa primer per dotar el servei dels mitjans suficients per cobrir les demandes i segon per impulsar una política de promoció de la mediació de caràcter transversal que fomenti aquesta pràctica a molts nivells (començant per l’educació) per donar-la a conèixer a qui algun dia la pot haver d’utilitzar, a tots nosaltres.