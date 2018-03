L'aeroport sense GPS

Els primers vols del programa preparat per Regina Tours van arribar i enlairar-se ahir de l’aeroport de la Seu. El primer problema no va tardar a sorgir en haver de desviar el vol de Madrid cap a Girona per les condicions meteorològiques

Actualitzada 10/03/2018 a les 06:49

El problema que va patir un dels vols el dia d’inici del programa hauria de ser el catalitzador per aconseguir d’una vegada per totes que Espanya s’adoni de la imperiosa necessitat d’aprovar la implantació de l’aproximació per GPS. Tot i la polèmica, perquè la instal·lació estava oberta i va ser decisió del pilot desviar-se a Girona en no veure clares les condicions per aterrar-hi, va quedar clar que aquesta mancança pot generar també inseguretat en els professionals. Quan l’aeroport es va inaugurar el 1982 va ser precisament el problema de les condicions meteorològiques el que va matar el projecte abans de començar. Sense el GPS que permet enlairar-se i aterrar sense problemes quan hi ha mal temps és inviable que qualsevol companyia es plantegi de forma seriosa operar en aquesta infraestructura. El viatger no pot estar pendent de si fa o no fa mal temps quan el bitllet es compra d’avançat i després ser desviat cap a Lleida o Girona, per venir posteriorment per carretera. Aquesta eina és clau per garantir els vols comercials. La solució a aquesta mancança ja fa anys que cueja i el Govern encara no ha estat capaç de poder trametre a Madrid la importància que té per a Andor­ra, estratègicament, aquesta infraestructura. A hores d’ara encara pesa més el recel de l’executiu espanyol respecte a un aeroport propietat de la Generalitat que no pas les necessitats de comunicació que pugui tenir el Principat. El més important del pla de vols que uneix l’aeroport de la Seu amb Palma, Madrid i Marsella era la visualització de l’ús comercial que pot tenir. La mala sort ha fet que ja el primer dia Regina Tours, que de moment és l’únic que sembla capaç de jugar-se-la per la infraestructura, hagi topat amb la realitat de la falta de garanties. L’objectiu principal d’aquesta prova és poder mostrar als operadors turístics que hi ha la possibilitat d’arribar a l’aeroport en vols xàrter i portar turistes des de distàncies llunyanes. Perquè aquest hauria de ser el principal argument per al funcionament d’aquest espai. El Govern té a la mà un nou argument de pes per insistir a Espanya que cal activar l’aproximació per GPS perquè, a més, significa una inversió mínima que fa canviar globalment l’aeroport de la incertesa actual a una hipotètica seguretat posterior.

