Cal fer The Cloud

El projecte per a l’edifici emblemàtic d’Andorra Telecom, The Cloud, s’ha convertit en un serial des que es va anunciar. Finalment sembla que els beneficis de l’operació de MásMóvil donen la certesa que el projecte s’engega

Actualitzada 07/03/2018 a les 21:03

Andorra Telecom va presentar a final de desembre del 2014 el projecte guanyador del concurs d’idees per construir un edifici ensenya de la companyia. The Cloud. El Núvol. Aquest és el nom de l’edifici projectat en els terrenys de l’antiga seu de l’operadora i de l’antiga caserna de bombers. A la presentació del treball guanyador de l’arquitecte Gerard Arias es va comunicar que The Cloud havia d’estar finalitzat el juny del 2018, amb un cost d’entre 25 i 30 milions d’euros, per convertir-se tant en un punt d’atracció turística com en un element emblemàtic de la imatge del Principat. Des de final del 2014 fins ara s’han produït tot un rosari de circumstàncies al voltant de la construcció. Durant diferents èpoques, fins i tot, s’ha arribat a especular que la idea es descartaria. Els problemes que han acompanyat el projecte tot aquest temps han estat el pressupost, que ha tingut oscil·lacions que en alguns moments situaven el cost en més de cinquanta milions; els dubtes respecte a quins seran els continguts que s’hi inclouran i el cops de volant del Govern de tant en tant respecte a quin era l’objectiu. Cal recordar que durant més de mig any tot va fer un gir important després que l’executiu es plantegés seriosament situar el casino a l’edifici d’Andorra Telecom. Fa la sensació que ningú es va molestar a constatar si hi havia interès per fer un edifici emblemàtic propi per al casino i si hi havia operadores que hi estiguessin interessades. Si s’hagués elegit The Cloud per al casino, tenint en compte els edificis emblemàtics que estan ara damunt de la taula, hauria estat un greu error. El camí ha quedat totalment aplanat amb els beneficis de l’operació de compra d’accions de MásMóvil. El que en principi era una inversió tecnològica s’ha acabat convertint en un pelotazo d’Andor­ra Telecom, que ha obtingut més de 26 milions de benefici. Destinant aquests diners a The Cloud la inversió complementària serà de poc més de 12 milions. Amb aquest coixí s’han esvaït els dubtes respecte al cost econòmic de la iniciativa, tot i que s’haurà de ser curós respecte al fet que les obres no acabin disparant el pressupost. El país necessita estendards i The Cloud està cridat a ser-ne un, tot i que caldrà fer una gran feina per dotar-lo de continguts i serveis.

