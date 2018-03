Les sospites al SAAS

La Batllia ja té damunt la taula els indicis de possibles irregularitats en algunes actuacions de la direcció del SAAS després que el fiscal hagi detectat indicis de prevaricació i de malbaratament de cabals públics

Actualitzada 06/03/2018 a les 06:43

L’afer sobre els possibles irregularitats en el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària durant el mandat de Lluís Burgués porten arrossegant-se massa temps, però al final ja es troben a la Batllia, que finalment –i estava clar des del principi– és qui haurà de decidir si hi ha proves per processar alguns dels antics responsables de l’organisme parapúblic. En aquest cas el Govern va estar jugant al gat i la rata amb el PS en un intent de guanyar temps sense que mai hagi quedat clar el perquè. Els socialdemòcrates han estat damunt del cas des de gairebé el primer moment i mai se sabrà si l’anunci de la seva denúncia ha estat o no el desencadenant perquè la fiscalia reactivés el cas i l’acabés portant a la Batllia. Els informes del Tribunal de Comptes van deixar molts dubtes en algunes de les concessions fetes per la direcció de SAAS. Procediments irregulars van existir, com es demostra per la documentació, però ara la Batllia haurà de discernir si va ser un simple fet d’incompetència manifesta dels responsables o, en canvi, va existir una voluntat premeditada que els situï en l’àmbit de la prevaricació i/o el malbaratament de cabals públics. La ironia s’ha afegit al cas pel fet que l’antic director financer del SAAS, Quirze Font, es troba als tribunals reclamant 250.000 euros d’indemnització pel seu acomiadament. En una decisió molt polèmica i criticada el SAAS va decidir acomiadar Font indemnitzant-lo. L’acomiadament de Font va ser polèmic el gener de l’any passat perquè diferents partits polítics i l’entorn de l’hospital va veure com un afront el fet que el SAAS decidís fer un acomiadament no causal i pagar-li a 80.000 euros. Llavors ja es van aixecar algunes veus per demanar que hi havia prou indicis en les actuacions de l’ex-director financer per fer un acomiadament causal i no pagar indemnització. L’afer encara es troba en un estadi inicial perquè ara la batlle haurà d’instruir la investigació, convocar als testimonis, establir possibles imputacions perquè els convocats puguin declarar amb advocat i finalment decidir si hi ha o no prou proves per processar algun dels implicats. Seria bo que el SAAS hagi après bé aquesta lliçó i que en la resta d’anàlisis dels seus comptes no es tornin a trobar situacions de dubte com les que ara analitza la Batllia.