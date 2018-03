Fets i no paraules

L’Associació d’Amics Solidaris amb el Poble Sahrauí culpa el Govern del fet que el proper estiu els nens i nenes que venien a passar les vacances a Andorra fugint de les condicions extremes dels camps on viuen no ho puguin fer

Actualitzada 05/03/2018 a les 06:39

El projecte de Vacances en Pau mitjançant el qual un grup de nens sahrauís venien a passar l’estiu a Andorra fugint de les dures condicions de vida que han de suportar als campaments on resideixen durant els mesos més calorosos de l’any és malauradament història. Ho va denunciar diumenge al Diari la presidenta de l’Associació d’Amics Solidaris amb el Poble Sahrauí, Rosa Hurtado, que va assenyalar com a únic culpable de la situació el Govern. Segons Hurtado, són “les traves” que l’executiu “posa any rere any” les que han deixat tocat de mort un projecte que no tan sols afecta els infants –els principals damnificats–, sinó també les famílies que any rere any els obren la llar i amb els quals han creat un lligam sentimental que va més enllà de dur a terme una acció solidària. L’arrel del problema es troba en el fet que, a causa de la situació geopolítica internacional, els estats europeus han endurit l’atorgament de visats als ciutadans de països extracomunitaris, així com han fet encara més severs els procediments de vigilància a les fronteres. La legislació europea ja no permet fer visats de curta durada sobre passaports col·lectius i en el cas d’Espanya la solució ha estat expedir passaports de llarga durada però regulats per la normativa interna de l’Estat veí del sud. És a dir, que aquests visats només són vàlids a Espanya, fet que comporta que els nens i nenes que fins l’estiu passat venien a Andorra ja no ho puguin fer. La solució que segons Hurtado ha proposat l’executiu, expedir passaports individuals per a cada infant, és inviable perquè els nens sahrauís no tenen nacionalitat i per tant són apàtrides. S’entén la indignació de la presidenta de l’associació contra l’executiu, de la mateixa manera que no s’entén que el Govern no intenti trobar una solució perquè es pugui mantenir el projecte Vacances en Pau a Andorra tenint en compte que els veïns del sud sí que l’han trobada. Situacions com aquesta, tal com està passant amb l’arribada de refugiats al Principat a la qual es va comprometre l’executiu quan es va iniciar la crisi humanitària a Síria, fan de mal veure. Potser en el cas dels refugiats no és del tot culpa del Govern, però cal accelerar les mesures legislatives per poder acollir, dins les dimensions del Principat, aquests refugiats. Tant en el cas dels infants sahrauís com en els dels refugiats s’ha d’intentar no quedar-se només en bones paraules i intencions, sinó que cal aconseguir fets.