El que pot ser l'aeroport

El cap de setmana que ve es posen en marxa els vols de Regina Tours. L’èxit o no d’aquesta experiència constituirà una demostració del que pot arribar a ser una instal·lació que beneficiarà el país i que depèn d’Espanya perquè es posi en marxa

Actualitzada 03/03/2018 a les 06:33

Queda menys d’una setmana perquè els primers avions cap a Marsella, Palma i Madrid des de l’aeroport d’Andor­ra-la Seu alcin el vol. La previsió inicial de la companyia Viatges Regina era que les reserves rondessin el 60%, expectativa que s’ha superat, arribant al 65% el cap de setmana que ve. Això significa que s’han venut 120 de les 180 places dels 12 vols. De moment, els responsables de l’operadora s’han mostrat molt satisfets i han destacat que les reserves d’hivern solen anar a última hora i que les darreres nevades animaran el moviment d’aquells que volen esquiar al Principat. Que hi hagi una bona resposta i gent interessada en els vols que ha programat l’empresa alturgellenca cap a tres capitals importants com són Madrid, Palma i Marsella és una bona notícia i dona una pista de com funcionarà l’aeroport quan arribi el dia que pugui estar plenament operatiu. Per aquest motiu l’experiència dels socis de Twin Jet s’ha de veure com un experiment. Un experiment que s’ha d’entendre com una prova pilot del que pot arribar a esdevenir una instal·lació que sense cap mena de dubte a qui primer i principalment beneficiarà serà Andor­ra i el seu teixit econòmic, des de les pistes d’esquí fins als hotels i comerços. Una prova és el fet que la totalitat de turistes que de moment han reservat –el primer vol, de Marsella a la Seu, ja està ple– s’allotjaran íntegrament en hotels d’Andorra. Tal com explica el conseller general de Regina Tours, el projecte vol demostrar a les companyies aèries “que operar des d’aquest aeroport pot ser rendible”. En això, però, s’està condicionat, i veure-ho fet realitat no depèn ni de les operadores ni de l’aeroport o qui en té la competència, la Generalitat de Catalunya. Manca un element essencial per fer realitat l’arrencada comercial com és el sistema d’ater­ratge i enlairament per GPS, qüestió que depèn exclusivament del govern espanyol i que és essencial per projectar la instal·lació. D’altra banda, per molt interès potencial que pugui tenir (recordem el cas de Swiftair, que demostra que d’interès n’hi ha), cap companyia s’hi establirà pel risc d’haver de desviar avions o cancel·lar vols per culpa del mal temps i sense la seguretat, per tant, que els aterratges i enlairaments seran segurs. El marge, limitat, per pressionar l’executiu de Mariano Rajoy no convida a l’optimisme, però cal anar-ho intentant.

