Menors problemàtics

L’antiga residència Solà d’Enclar, buida des que els padrins es van traslladar a El Cedre, es condicionarà per acollir el futur centre de reeducació de menors perquè joves amb problemes d’addicció o conducta siguin atesos al país

Actualitzada 25/02/2018 a les 07:38

Sovint la petitesa del país provoca que determinades problemàtiques de l’àmbit sanitari i social s’hagin de tractar fora d’Andorra perquè, malgrat el trasbals que suposa per als afectats i les famílies, són serveis que necessiten d’una logística costosa i, per tant, la justificació d’un nombre suficient d’usuaris que no hi ha dintre del territori nacional. Això és el que ha succeït fins ara amb menors que necessitaven una atenció professional específica a conseqüència d’addiccions o de trastorns de conducta. Acords amb centres especialitzats de fora de les fronteres han permès que rebessin l’assistència necessària encara que, en aquest cas concret, amb el problema afegit de la joventut dels afectats. Però el cert és que la situació ha evolucionat de manera que s’ha acabat constatant la necessitat de disposar d’un centre específic al país perquè les dades de què es disposa actualment apunten que hi ha cinc nois ingressats a centres forans però també una desena més que responen al perfil d’usuaris que podrien necessitar un servei d’aquestes característiques però que no estan rebent aquesta atenció específica. El ministre d’Afers Socials, Xavier Espot, exposava fa pocs dies que es treballava per trobar la ubicació definitiva del centre. L’executiu, però, té pràcticament tancat un acord amb la CASS per tal que l’edifici del que va ser la residència Solà d’Enclar sigui la ubicació definitiva del centre de menors. Uns espais buits des de fa alguns anys, quan l’executiu va decidir reorganitzar les places d’atenció geriàtrica i traslladar els usuaris a El Cedre. Amb això s’aconsegueix donar una utilitat a l’edifici propietat de la Seguretat Social i, a més, que mantingui l’ús social que va tenir durant un grapat d’anys. Però el que és més important, es construeix un equipament que acabarà amb el greuge afegit que els joves amb problemes hagin de separar-se molts quilòmetres del nucli familiar. Fa alguns mesos un grup de famílies va decidir tirar endavant una associació: Els fills d’Andorra, per deixar palès que la problemàtica existeix i que calen solucions per abordar-la. És vital que aquests adolescents puguin rebre atenció de seguida que es detecti el problema per ajudar-los a reconduir-lo en una etapa fonamental, que pot marcar el futur de la seva vida adulta.