La vaga en suspens

Els sindicats de funcionaris asseguren que la vaga no està desconvocada, però cinc dies després del seu teòric inici, encara no s’ha previst cap aturada. I la setmana que ve s’asseuran amb Govern per renegociar la llei

Actualitzada 23/02/2018 a les 06:39

La vaga indefinida de funcionaris ara per ara és una vaga en suspens. Els sindicats asseguren que no està desconvocada, però la realitat és que a dia d’avui, cinquena jornada des del seu teòric inici, encara no s’ha convocat cap aturada. I el fet és que l’escenari ha canviat ostensiblement, perquè Govern i representants dels treballadors s’han emplaçat definitivament a tornar a discutir la llei a partir de la setmana vinent. Els sindicats, però, són conscients que la vaga és la seva carta, el seu as a la màniga, en aquest procés. Així que la mantenen latent per deixar clar que en qualsevol moment, i si el diàleg amb l’executiu no fructifica, poden convocar la primera acció. L’executiu ha fet el que havia de fer, intentar paralitzar una aturada que, depenent del seguiment, podria haver tingut una repercussió important en el dia a dia dels ciutadans, essencialment per l’impacte en les escoles. També pels càlculs propis, perquè podria –i encara ho pot ser– un cop de desgast contra el Govern. Una altra cosa serà quin preu s’ha de pagar per intentar calmar els ànims del funcionariat. Perquè l’executiu ha defensat per activa i per passiva des que va esclatar el conflicte que té unes línies vermelles que no traspassarà, però evidentment els sindicats pressionaran perquè les rebaixi. Però si es cedeix en excés el risc és que una reforma que s’ha venut com a essencial per a construir una administració més eficient i racional acabi aigualint-se fins a perdre el seu sentit original. No es poden avançar esdeveniments, i la setmana que ve és quan veritablement es podrà prendre el pols de la negociació perquè serà llavors quan uns i altres entrin a debatre cada punt. El Govern ha fet les seves propostes, però els representants dels treballadors encara no han acabat d’aclarir el seu posicionament, més enllà d’insistir que el que volien és que la llei es tornés a posar sobre la taula. En això sembla que l’executiu ja ha cedit. Però la gran qüestió és què passarà amb el sistema retributiu: és una de les peces clau de la reforma, una línia vermella per al Govern i una de les grans queixes dels representants dels empleats públics, que denuncien la pèrdua de poder adquisitiu pel pas de triennis a quinquennis. Segons quines concessions en aquest apartat podrien deixar molt tocada la presumpta reforma.

