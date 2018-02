El vial lauredià es reprèn

El Govern va aprovar ahir la licitació del nou pont que enllaçarà l’avinguda Francesc Cairat amb el futur vial lauredià, obra que s’afegeix a la rotonda de Fontaneda i que ha de servir per al desdoblament de la CG-1 al pas per Sant Julià

Actualitzada 22/02/2018 a les 06:39

El consell de ministres va donar llum verd ahir a la licitació d’una nova obra relacionada amb la continuació de la desviació laurediana: el pont sobre el riu Valira que resoldrà la connexió entre la CG-1 i el futur vial. Els treballs s’afegeixen als ja licitats de la rotonda que farà d’enllaç entre la general i la carretera que condueix a Fontaneda. De fet, segons la informació que va donar ahir el Govern, la previsió és que totes dues obres comencin i pràcticament acabin al mateix temps. Aquesta continuació de les fases de la desviació corresponents al túnel de la Tàpia i els seus accessos a Aixovall permetrà desdoblar el trànsit al pas per Sant Julià, de manera que s’hi construiran dos carrils per cada sentit de circulació. Es tracta d’un projecte alternatiu i més econòmic que l’inicialment previst, amb el qual el Govern demòcrata vol resoldre el problema endèmic de trànsit que viu la parròquia laurediana. L’executiu va remarcar ahir que “la futura desviació de Sant Julià de Lòria és un dels projectes considerats pel Govern com a prioritaris per a la xarxa viària nacional”. El cert és que la desviació laurediana hauria d’haver estat al capdavant de les obres públiques que s’havien de tirar endavant atès el gran flux circulatori que travessa la parròquia. És una obra prioritària des de fa un grapat d’anys perquè és la principal porta d’entrada al país i, per tant, suporta una gran circulació de turistes i també de treballadors que es desplacen diàriament des de la comarca veïna. Però la crisi la va deixar a mitges –també va fer minvar el trànsit diari– i des de llavors han hagut de passar alguns anys més perquè l’administració central la reprengués amb variacions. Caldran prop de dos anys més perquè el desdoblament sigui una realitat –està previst fins a final del 2019–. Malgrat que l’executiu defensi que l’ha considerat un projecte prioritari el cert és que va deixar passar la primera legislatura i el posa en marxa a mitjan de la segona i ara, amb la recuperació de les xifres de visitants i les consegüents cues, ha tornat a quedar clar el grau de necessitat de la infraestructura viària per acabar amb el coll d’ampolla lauredià. El futur dirà si és suficient per posar fi a les cues endèmiques perquè encara queda un problema: el tram entre la duana del riu Runer i l’entrada al poble.

