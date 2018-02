Continua el ràting BBB

Fitch Rating va fer pública ahir la darrera avaluació sobre Andorra, que estableix el manteniment del ràting BBB amb perspectiva positiva. La qualificació confirma que s’està millorant però amb fortes incerteses

Actualitzada 18/02/2018 a les 06:36

L’avaluació de Fitch Rating destaca la disminució del deute públic, la millora de la diversificació del finançament fiscal i la millora en la dinàmica de creixement del país, i al mateix temps posa èmfasi en els esforços fets per Andorra per alinear la legislació bancària amb els estàndards internacionals. La qualificació veu de manera positiva l’adopció d’estàndards internacionals per anar cap a la transparència, especialment l’intercanvi d’informació fiscal. Aquestes consideracions haurien de permetre que el ràting país d’Andorra millorés, però es manté igual perquè les incerteses de futur són importants. No deixa de ser paradoxal que alguns dels punts que Fitch destaca com a avenços importants siguin els que més incerteses creen. L’agència valora molt positivament l’intercanvi d’informació fiscal, però al mateix temps està alertant dels dubtes que planen sobre el sector financer precisament per l’impacte d’implementar aquesta mesura. Fitch es manté observant respecte a l’evolució del sector financer, que és un dels temes més preocupants en aquest moment i respecte al qual s’han de veure moviments en el futur. Govern ha de tenir clar que aquest afer és una prioritat i que el sistema financer és clau per a l’economia nacional, no només pel pes que representa en el PIB, sinó per tots els sectors (públic inclòs) que hi estan íntimament relacionats i/o en depenen. Un altre punt negatiu és l’escassetat de dades i estadístiques avalades per organismes internacionals. Les agències de ràting necessiten aquests valors per establir paràmetres. I és aquesta necessitat la que dona sentit al procés que ha iniciat Govern per entrar (o veure si compensa entrar) en el Fons Monetari Internacional. Els estàndards actuals fixen que la situació dels estats en diferents àmbits ha d’estar parametrada i l’FMI és el principal organisme a l’hora de contrastar aquestes xifres. Finalment, la decisió d’incorporar-se o no dependrà del cost, però s’ha de tenir clar que les agències d’avaluació insten en tots els exàmens que es disposi d’una vinculació que doni validesa a les dades. El ràting nacional és un tema de vital importància per al sector financer en particular i per a l’economia en general, i l’objectiu ha de ser recuperar el nivell anterior al cas BPA.