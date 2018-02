Eufòria a pistes

Les estacions d’esquí gaudeixen d’un moment excepcional i es consoliden com un aparador turístic que sembla que no trontolla. Una eufòria que contrasta amb la situació del sector comercial, que es troba en hores baixes i que cal revitalitzar

Actualitzada 13/02/2018 a les 06:45

El panorama no podria ser millor a les estacions d’esquí. El sector de la neu passa per un moment excepcional que aporta optimisme en un moment en què no tot són veus d’eufòria tot i la recuperació econòmica i l’increment del turisme. Aquestes setmanes estan sent les millors de la temporada i l’esquí ho nota amb l’arribada de turistes d’Espanya i França, però cada cop més d’altres llocs atrets per les bones condicions de la neu al Principat. Passem per unes setmanes en què els hotels freguen el ple i les pistes viuen els millors caps de setmana dels darrers anys. Però no a tots els sectors els va tan bé i cal recordar que tots els àmbits són importants per a l’economia del país. Andorra ha d’avançar cap a la consolidació d’una estratègia turística que vagi més enllà dels camps de neu, de ser una destinació d’esquí, tal com ja es fa a l’estiu amb el Cirque du Soleil i l’ampli ventall d’activitats lúdiques i de muntanya que s’organitzen. Una aposta que s’ha potenciat molt els darrers anys per desestacionalitzar l’oferta turística però que no ha d’oblidar l’hivern. L’hivern és el punt fort, un puntal que no pateix i que no trontolla, tal com confirmen els responsables de les estacions, que coincideixen a destacar que passen per un moment dolç. Però aquest escenari favorable no ha de fer oblidar que l’economia d’un país no pot dependre d’unes quantes fonts i per tant l’horitzó ha de ser intentar diversificar l’oferta turística i començar a fer-ho també en moments de vaques grasses. Ho adverteixen ja des del comerç. Totes les associacions de botiguers del Principat han posat el crit d’alerta per la caiguda de les vendes i del volum de negoci. Un diagnòstic en el qual s’ha de començar a treballar des d’ara per introduir canvis i millores que vagin en la línia de tornar a fer atractiu el teixit comercial del país. El ministre de Turisme, Francesc Camp, va reconèixer la setmana passada que hi ha un problema amb el turisme de compres, que va a la baixa per culpa, en part, de la davallada del nombre de turistes que venen a passar el dia i van de botigues. Ara sembla que aquest hàbit es va perdent perquè l’escena comercial andorrana ha deixat de ser competitiva respecte a la que es troben a d’altres ciutats. Trobar el carreró de sortida serà un repte complex, com demostra el fet que les propostes que s’han fet fins ara, com l’outlet del Pas, han tingut un èxit escàs. Però cal centrar-hi els esforços.