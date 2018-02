La crisi de les compres

Andorra ha aconseguit recuperar turistes i, en conseqüència, xifres d’ocupació de llits hotelers però el tradicional visitant atret per les compres va a la baixa. El ministre de Turisme afirma que el repte ara és recuperar-lo

Actualitzada 10/02/2018 a les 06:49

És una realitat que el comerç està vivint una situació complicada. Així que ahir, en la compareixença davant la comissió legislativa d’Economia del Consell General per exposar els eixos de treball del ministeri de Turisme els pròxims mesos, Francesc Camp va posar de manifest que recuperar el turisme de compres és el principal repte que té endavant. Perquè s’ha aconseguit la remuntada del nombre de turistes i pernoctacions però això no ha tingut l’efecte que es podia suposar sobre el volum de negoci de les botigues. I perquè aquell visitant tradicional que acudia al país amb la intenció de comprar, l’excursionista que hi passava el dia, va a la baixa. Com fer-ho passa per una transformació del sector comercial que no és una qüestió que es pugui resoldre ràpidament. Perquè el que ha quedat clar és que ja no és un problema de falta de clients potencials, que als carrers no hi ha gent, el que succeeix és que als vianants no els acaba d’atreure prou el que veuen. Producte diferenciat, especialització, són conceptes que estan sobre la taula fa molts dies i que fan part de les possibles solucions. El ministre va parlar de digitalització. I certament és fonamental que els establiments estiguin a Internet. Ja no s’hi pot viure d’esquenes a una revolució tecnològica que, a més, ha provocat que el consumidor estigui més informat que mai d’oferta i preus i que hi pugui accedir a tota mena de productes d’una manera tan fàcil. L’ham del tabac i l’alcohol no ha de quedar com l’únic producte que atregui el client forà perquè diria molt poc d’Andorra com a destinació final. Francesc Camp va alertar que el fenomen ja comença a fer-se evident al Pas de la Casa i que això (amb els problemes d’accés des de França per la neu durant el desembre) està al darrere de la davallada d’excursionistes. El Pas ha de trobar la seva pròpia reorientació. La proposta d’outlet ha generat un rebuig majoritari i és poc probable que es tiri endavant, però el nucli encampadà hauria de trobar la fórmula alternativa perquè una oferta comercial més atractiva també contribuirà a recuperar un altre model de turisme per al poble. L’oferta comercial és una de les grans potencialitats del país, un complement com a destinació turística, i el sector amb més mà d’obra. És clau per a l’economia que es treballi en la seva recuperació.