The Cloud arrenca

La licitació de les obres de construcció de The Cloud es preveu per al març i a partir d’aquí arrencarà un calendari que culminaria a finals del 2020. Força lluny de les previsions inicials i amb canvis respecte a la proposta plantejada

Un repàs a l’hemeroteca constata que si s’haguessin acomplert les possiblement optimistes previsions inicials, l’edifici emblemàtic projectat pel Govern i Andorra Telecom seria a dia d’avui pràcticament una realitat. En un inici, a finals del 2014, se situava l’acabament de la construcció a mitjans d’aquest any. Però entretant s’han creuat esdeveniments diversos que han alterat el projecte i que fan que a dia d’avui encara n’estigui pendent la licitació dels treballs. Hi ha hagut moments de dubte que fins i tot portaven a qüestionar-se si finalment aquesta proposta ambiciosa, que pretén bastir un edifici emblemàtic al bell mig de l’avinguda Meritxell, seria una realitat. Però el ministre d’Ordenament Territorial ja ha anunciat que la licitació dels treballs està projectada per al març i que el planning de l’obra en situa l’acabament a finals del 2020. També explica detalls del contingut: una terrassa panoràmica, un restaurant que acollirà espectacles i comerç prèmium centrat en la tecnologia i diferenciat de l’oferta que té actualment el país i que hauria d’esdevenir un pol d’atracció per si sol. El contingut és extremadament important perquè l’edifici, a banda d’espectacularitat, ha de tenir una funcionalitat. El casino semblava que podia esdevenir aquest plus, però l’opció ja va quedar descartada, i de fet aquest replantejament és un dels motius del retard en el projecte. Per a una obra que té un cost previst de 39 milions és fonamental que hi hagi un projecte sòlid al darrere. Jordi Torres assegura que els estudis de viabilitat econòmica certifiquen que és així i situa l’amortització en 30 anys. També és essencial el control pressupostari, perquè de fet la inversió ja és superior a la que inicialment es va anunciar i que se situava a l’entorn dels 31 milions. Al respecte, el ministre assevera que els 39 milions són un topall i que d’aquí no sortiran. Hi ha i hi haurà moltes mirades sobre una proposta que acumula moltes crítiques d’una oposició que la considera desmesurada i fora de lloc. És un projecte milionari, sí, però també ho és que el Principat necessita nous actius per atreure visitants i la proposta esdevé, sobre el paper, un element diferenciador amb capacitat per aportar-los. Tot i així, si el projecte no recull l’èxit esperat serà un fracàs milionari i s’hauran de rendir comptes.

