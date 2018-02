Alternatives a la justícia

El consell de ministres va aprovar ahir el projecte de llei per impulsar el Tribunal d’Arbitratge, un pas necessari per desenvolupar aquest sistema de resolució de conflictes en què s’han implicat advocats i la Cambra de Comerç

Actualitzada 08/02/2018 a les 06:35

Cambra de Comerç i Col·legi d’Advocats es van aliar l’any passat amb l’objectiu d’impulsar l’arbitratge com a manera de resoldre conflictes i ahir el Govern feia un pas més en el desenvolupament del sistema amb l’aprovació, per portar-lo al tràmit parlamentari, del projecte de llei que regula el Tribunal d’Arbitratge. Precisament la Cambra i la representació dels lletrats tindran un paper fonamental, ja que entre els dos hauran de designar els membres del nou organisme que, entre d’altres funcions, haurà de vetllar per la implantació de l’arbitratge, promocionar-lo activament en fòrums internacionals o assegurar la independència dels àrbitres que dirimiran sobre els conflictes. Un pas necessari per acabar d’implementar una activitat que ja està regulada en una llei del 2014 però que encara no s’ha posat en pràctica i que pot suposar una eina molt útil per resoldre plets en l’àmbit mercantil d’una manera àgil, eficaç i segura. Sistemes com l’arbitratge o la mediació signifiquen una oportunitat per descongestionar el sistema judicial tradicional que s’ha de poder aprofitar. Precisament el consell de ministres també va aprovar fa poc el projecte de llei de mediació, per impulsar una activitat que ja s’usa, per exemple, en l’àmbit familiar, per resoldre plets entre parelles. Es tracta de cercar l’acord i evitar que sigui un tercer qui hagi d’imposar la solució a l’enfrontament. Aquests mètodes alternatius beneficien la justícia tradicional perquè, com dèiem, signifiquen descongestionar un sistema que històricament pateix sobresaturació de feina però el que ha de quedar clar també és que són un benefici per a les parts en conflicte perquè són més ràpids o menys costosos. I, de fet, si es vol que la implantació efectiva de tots dos tingui èxit, és important la promoció i la pedagogia entre els que en poden ser usuaris perquè de la seva confiança depèn que passin de ser una proposta sobre el paper a una realitat que funciona. Tanmateix, i pel que fa a l’arbitratge, pot significar un plus de seguretat i, per tant, un actiu més a tenir en compte per a les empreses estrangeres que es vulguin instal·lar al Principat. Alhora, la intenció del projecte és que al país també es puguin resoldre conflictes aliens, esdevenint una mena de territori neutral. Seria el colofó a un sistema que funciona.