La vaga dels privilegis

Els funcionaris han acordat la convocatòria d’una vaga indefinida per protestar contra la reforma de la Llei de la Funció Pública, que pretén que les primes d’antiguitat passin de cobrar-se com a triennis a fer que siguin quinquennis

Actualitzada 02/02/2018 a les 06:38

Govern va decidir canviar el criteri per premiar els funcionaris de forma periòdica. El sistema actual fixa que cada tres anys cobren un trienni equivalent a 104 euros mensuals o 1.352 euros anuals. Amb el segon trienni ja en cobren uns 2.780 i així va pujant fins que en una carrera de quaranta anys a l’administració al final acaben cobrant 23.600 euros anuals. O el que és el mateix, només per antiguitat, més enllà del sou i les primes, rebran 1.815 euros al mes. Al final del període un funcionari haurà cobrat només per antiguitat 410.000 euros. Aquest model es basa en la recompensa per la simple presència a la feina i per tant els 410.000 euros els cobren tant els funcionaris més eficients com els més ineficients. L’executiu va apostar per canviar de model i mantenir una part de la prima, un privilegi inexistent en el conjunt de l’empresa privada, per antiguitat, i una part que s’atorgaria sobre la base que el funcionari tingui un mínim rendiment laboral. Per això es passa de trienni a quinquenni i els empleats ineficients i que no compleixin les obligacions laborals només cobraran 230.000 euros. Els complidors tindran, amb les primes per rendiment, el mateix que fins ara i, fins i tot, un treballador excel·lent podrà cobrar més de 410.000 euros durant la seva carrera. Els sindicats funcionarials van tirar endavant una proposta de vaga per protestar contar aquest canvi, entregant un fulletó als assistents en què explicaven de manera esbiaixada que es cobrarà menys, sense comentar que només serà per a aquells que no superin les avaluacions. El concepte d’un pagament per simple fet d’estar molts anys en una feina, sigui quin sigui el rendiment, és obsolet i manifestament injust. Fins i tot el manteniment d’un quinquenni és anacrònic i injust, però no es podrà demanar més al Govern quan el PS, UL, SDP i Liberals (de l’esquerra a la dreta dura) s’han posicionat al costat de mantenir els privilegis. L’oposició, perfectament conscient de les xifres, opta per buscar rèdit electoral entre un col·lectiu que no vol perdre els privilegis, per molt que intenti emmascarar-los en forma de drets. És lògic que vulgui mantenir intactes els privilegis, però és injust. Arriba la primera vaga important de la història i els convocants són els empleats amb millors condicions laborals del país.

#6 Gordi

(02/02/18 17:58)



#5 tela marinera

(02/02/18 14:29)



#4 Jaume

(02/02/18 13:37)



#3 Josep Maria

(02/02/18 13:36)



#2 Joan

(02/02/18 08:14)



#1 Sindicats enganyant

(02/02/18 08:03)