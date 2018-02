Nou espectacle lauredià

La sessió de comú per a l’aprovació dels comptes del 2018 a Sant Julià de Lòria va seguir la línia de tot el mandat, amb l’intent permanent d’amagar dades i jugar a fer que no se sàpiga mai realment què està passant a la parròquia

Actualitzada 01/02/2018 a les 06:41

Els votants de Laurèdia en Comú han d’acumular una decepció rere l’altra pel mandat de l’actual comú. En els períodes de govern d’Unió Laurediana el comú es va caracteritzar per ser poc transparent, amb Josep Pintat, i obscurantista, amb Montserrat Gil, però Josep Vila els està superant amb escreix. Era impossible pensar el desembre del 2015, quan se celebraven les comunals, que en lloc d’una entrada d’aire fresc a l’administració local laurediana s’acabaria produint un empitjorament. El tema més preocupant és Naturlandia. Unió Laurediana va fer una mala gestió econòmica del parc amb uns dèficits que posaven en perill la parròquia i un pèssim trasllat a la ciutadania de quina era la realitat del parc. Però com a mínim feien públics cíclicament els comptes del parc. Laurèdia en Comú no arriba ni a aquests mínims. A hores d’ara encara no ha comunicat quin va ser el tancament del 2016 (estem al 2018) i per enguany torna a jugar al gat i a la rata deixant anar que el comú hi haurà de posar un milió, però sense aclarir si serà pel dèficit previst o per netejar deute i, en tot cas, quina part assumirà el parc finalment i quina el comú. UL va arribar a fer maniobres més que discutibles intercanviant aportacions comunals per accions del parc que tenen un valor gairebé de zero. Ara hem arribat al punt que ja no se sap quina és la relació econòmica entre els dues parts ni com es troben avui en dia els comptes del parc. Josep Vila, però, va donar encara un gir més a l’estratègia de la desorientació amb el ràfting. El comú ha engegat el projecte i havia anunciat una partida de 700.000 euros. L’activitat teòricament comença a l’abril i ja s’han fet obres. Però en el pressupost d’enguany no hi ha ni un sol euro (amb els dades facilitades ahir) per al ràfting. Les partides estan emmascarades en d’altres conceptes i no s’ha explicat quina serà l’aportació comunal. L’equip de Laurèdia en Comú no ha entès encara que té un compromís ineludible amb la ciutadania laurediana, que té el dret a estar informada sobre la situació econòmica del comú, de Naturlandia o de projectes de forta inversió com el ràfting. Va pel mateix camí de Montser­rat Gil, que passava per deixar-ho tot empantanegat i el que arribi després (i la ciutadania) ja s’ho trobarà el 2019.

#1 Jaume

(01/02/18 11:25)