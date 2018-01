Pobresa energètica

A Andorra també existeix una bossa de famílies susceptible de tenir dificultats per poder pagar la factura de l’electricitat i és important que tinguin cobertura legal per evitar que per la raó que sigui se’ls acabi tallant la llum

El Govern va presentar ahir el projecte de llei d’impuls de transició energètica i el canvi climàtic que vol donar resposta als reptes que està provocant l’escalfament global. Un text ple de mesures en tots els àmbits, també el social, i que per primer cop posarà per escrit i donarà cobertura legal al fet que tant FEDA com les distribuïdores no puguin tallar la llum a les famílies amb pocs recursos econòmics sense un informe dels serveis socials que demostri que l’abonat que no està pagant la factura ho està fent tenint recursos econòmics per fer-ho. Malgrat que segons va explicar la ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, mai s’ha procedit a tallar el servei a un client sense consultar-ho prèviament amb el Govern, és important donar cobertura legal a les persones que estan en situació de vulnerabilitat per evitar episodis tràgics com els que s’han donat a països del voltant. Malgrat que les situacions de pobresa a Andorra no són tan visibles com en altres indrets, els balanços que l’executiu fa respecte als ajuts socials atorgats els darrers anys evidencien l’existència d’una bossa de famílies susceptibles de tenir dificultats per poder fer front a serveis bàsics com l’electricitat.

Un altre aspecte interessant del projecte de llei són els canvis en les condicions que han de complir els propietaris de plaques fotovoltaiques. Fins ara tenien l’obligació d’injectar l’energia a la xarxa general. Un cop estigui en vigor la nova legislació, els propietaris podran consumir la seva pròpia energia i podran injectar l’excedent a la xarxa mitjançant la tarifa pública. Aquesta mesura pot ser un al·licient per incrementar l’ús d’una energia sostenible que permetrà, tot i que amb un impacte modest, reduir la dependència energètica que té el Principat. L’any passat, només un 19% de l’energia consumida es va produir a Andorra i la resta es va importar d’Espanya i França. Tot i que la producció es va incrementar un 8,6% respecte del 2016, la fotovoltaica només va representar un 1% del total de l’energia generada al Principat.

El text també inclou mesures d’estalvi energètic, que han d’ajudar a incrementar la sobirania d’Andorra en aquesta matèria, i de sostenibilitat, imprescindibles per reduir les emissions i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic. L’economia del Principat depèn –i molt– del clima i s’ha de fer tot el que estigui a les nostres mans per evitar l’increment de l’escalfament global.