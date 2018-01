Error al Consell d'Europa

El parlament haurà de votar una nova composició de la delegació al Consell d’Europa després que l’organisme l’hagi instat a canviar-la perquè no es respecta la representativitat femenina. Una dona n’ha de ser membre titular

El Consell va votar dijous passat la nova composició de la delegació que representa el parlament andorrà al Consell d’Europa. El tràmit s’haurà de tornar a repetir després que l’organisme hagi fet adonar de l’error que suposa que els dos membres titulars siguin homes, Carles Jordana i Víctor Naudi, i dues dones ostentin els càrrecs de suplents, Judith Pallarés i Patrícia Riberaygua. El reglament del Consell d’Europa demana que a la delegació titular hi hagi representació del sexe minoritari a la cambra respectiva i, per tant, en el cas de l’andorrana i atès que la delegació és només de dos consellers titulars i que les dones ocupen menys escons, una de les dues places ha de ser per a una dona. El Consell ja ha tramès el compromís de solucionar-ho en el termini més breu possible i ahir es va deixar clar que, malgrat el defecte en la delegació, s’havia pogut treballar amb plena normalitat en l’inici de la primera assemblea parlamentària del Consell d’Europa de l’any. Una anècdota fruit d’un error humà però que arriba i és conseqüència del conflicte al grup mixt, i que demostra que la situació de bloqueig ha durat més del que pertocava i procedia. De fet, ja es va haver de demanar al Consell d’Europa una ampliació dels terminis en què s’ha d’informar de la composició de la delegació. Està establert que el parlament ha de trametre anualment i abans del 15 de gener les credencials de la delegació andorrana. Un pur formalisme que aquest any ja no ho era pels canvis en el grup mixt que tenien incidència directa en quins consellers integraven la delegació. I una situació que, al seu torn, i pel desacord entre el membres, no va permetre complir els terminis. El balanç és que la gestió es va fer amb retard –s’havia sol·licitat una pròrroga al Consell d’Europa, que l’ens va acceptar– i a més de manera errònia, fet que ha de portar a reflexionar sobre la situació, absurda i ridícula, que s’ha viscut les darreres setmanes pel serial del grup mixt. Un conflicte en què totes les parts han d’assumir part de culpa, incapaces d’assolir un acord. També Sindicatura, que en tot aquest temps ha assistit a les picabaralles, deixant fer i esperant el miracle del consens, quan era clar que malauradament no arribaria. L’error es corregirà, però hauria de servir perquè tothom assumeixi la seva part de culpa.