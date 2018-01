DA i el comú lauredià

Demòcrates per Andorra ha marcat el camí per separar-se definitivament del projecte de Laurèdia en Comú. La nova executiva del comitè del partit a Sant Julià està dirigida pels crítics amb el cònsol i els afins han quedat relegats

Josep Miquel Vila segurament no va analitzar de forma correcta els resultats de les eleccions comunals. La inesperada derrota d’Unió Laurediana va ser una suma de bàsicament tres factors. El primer va ser el lamentable mandat de Gil i Torrentallé, el segon l’estat econòmic del comú i la parròquia amb la sensació que Naturlandia estava portant Sant Julià a la fallida, i el tercer la consolidació de Demòcrates per Andorra a la parròquia. Una consolidació que en els últims anys ha estat més en vots i simpatitzants que no en quadres de polítics. I va ser una consolidació d’acord amb el que estava passant en l’àmbit nacional perquè cal recordar que DA venç (el desembre del 2015) a totes les parròquies excepte a la Massana i ho fa amb solvència, amb uns resultats globals molt millors que a les generals de l’1 de març d’aquell mateix any. Laurèdia en Comú és una plataforma clarament anti-UL, però en què el pal de paller i la força impulsora era DA. La llista era perdedora d’entrada i és només aquest corrent pro taronja en l’àmbit global el que li dona l’última empenta per vèncer. Josep Miquel Vila, independent, no ha calibrat mai que Laurèdia en Comú és simplement DA i afegits. No es tracta de menystenir, sinó simplement que tothom sap que la resta de forces que componen el conglomerat són totalment residuals. El cònsol va voler impulsar la conversió de la plataforma en un partit i, malgrat les grans reticències respecte a com estava gestionant el comú, el camí avançava fins que va decidir atacar gratuïtament el Govern, el grup demòcrata i el partit. Perquè DA no és la força dominant a Sant Julià, ho és Unió Laurediana, però és l’única que pot ser alternativa. Els demòcrates van decidir sortir del projecte de crear un partit com a Laurèdia en Comú i ara han fet un pas traient dels llocs de responsabilitat al comitè els membres de DA afins al cònsol. El futur no està clar perquè els demòcrates tant poden acabar fent una coalició amb Unió Laurediana com presentant-se en solitari. I dependrà molt de com es plantegin les eleccions generals. El que resulta evident és que el projecte de Laurèdia en Comú ha mort i ara per ara sembla miraculós que es pugui ressuscitar. El grup proper al cònsol s’ha adonat ara del que ha provocat, però és difícil que tingui marxa enrere.

