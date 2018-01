Embelliment viari

El comú d’Andorra la Vella ha començat les obres d’embelliment del tram de l’avinguda Tarragona entre les rotondes de l’antiga estació de busos i de Prada Casadet i la remodelació ja ha generat queixes dels comerciants de la zona

Les obres responen a la continuació del que ja s’havia fet en el tram anterior i, de la mateixa manera,s’hi farà una mitjana de gespa on també s’hi col·locarà l’enllumenat públic, es trauran aparcaments (onze places) i es desplaçarà la zona de càrrega i descàrrega als carrers laterals. Els dos carrils de circulació per sentit es mantindran inclús mentre durin les obres i, un cop finalitzades, s’haurà afegit un carril bici en sentit pujada. Una intervenció que tindrà un cost de 167.000 euros i haurà finalitzat en tres mesos. Les obres rentaran la cara de la zona, que és una via urbana però també fa part d’una carretera general, característica que condiciona el seu embelliment. És positiu, però, que s’hi prenguin mesures per a la seguretat amb una adaptació semafòrica que es traduirà que quan un vehicle excedeixi el límit de velocitat el senyal es posarà en vermell per obligar-lo a aturar-se. Les novetats, però, ja han provocat les queixes dels comerciants de la zona. Una majoria asseguren que es van assabentar dels treballs ahir mateix, en veure els operaris. I les crítiques són molt similars a les que van provocar els treballs del primer tram, així com al seu dia els del carrer Bonaventura Riberaygua. La supressió d’aparcaments o que la zona de càrrega i descàrrega es desplaci uns metres, però també que desapareguin les terrasses de dos restaurants. Un especialment afectat perquè el seu propietari assegura que va fer una forta inversió per disposar d’un espai cobert que ja no podrà tornar a instal·lar. Els projectes urbanístics sovint es troben amb aquesta oposició perquè alteren les rutines dels negocis i suposen la pèrdua d’alguna condició de comoditat, com ara que un client es pugui aparcar a la porta. Tots els afectats, però, es mereixen explicacions detallades i no assabentar-se de les novetats el dia que veuen els obrers. Possiblement amb informació sobre els treballs i el perquè dels mateixos el grau de comprensió seria major, malgrat que hi hagi situacions més difícils de solucionar i d’acceptar com la terrassa perduda. Tanmateix, tenen raó els comerciants quan recorden, en referència a l’aparcament, que el del parc Central no sempre és una alternativa. El comú ha de tenir present que en alguna època de l’any a la zona hi ha dèficit de places de pàrquing.

