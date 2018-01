Toni Martí va viatjar divendres a Lisboa per entrevistar-se amb l’homòleg lusità, António Costa. La llista portuguesa de països no cooperants, que manté a Andorra, encapçalava l’ordre del dia. El Principat està en vies de sortir-ne

Actualitzada 14/01/2018 a les 08:11

El primer ministre lusità va anunciar al cap de Govern que ja s’havia fet el primer pas per a la sortida d’Andorra de la llista portuguesa de països no cooperants: fer el requeriment a l’agència tributària. Toni Martí va ser caut a l’hora de dir quan podria ser realitat aquesta sortida, però sí que va assenyalar que aquest 2018 hi podria haver novetats positives. És de suposar que és un calendari assumible, malgrat que els processos administratius tenen els seus tempos. El compromís portuguès és lògic després dels passos endavant fets per Andorra assumint els criteris de transparència i cooperació en matèria fiscal, que l’OCDE el consideri un territori complidor i que el passat desembre l’Ecofin el tragués de la llista de paradisos fiscals. Tanmateix, és igualment lògic pel fet que Andorra i Portugal han subscrit un conveni d’intercanvi d’informació i el de no doble imposició que pressuposa que a Lisboa consideren que el país està homologat en matèria fiscal. La reunió entre els dos mandataris va constatar, a més, la voluntat d’estrènyer les relacions entre ambdós països, una notícia positiva atesa la importància de la comunitat lusitana resident al Principat. Ho va emfatitzar el cap de Govern exposant que Andorra és, després de Luxemburg, el segon país amb la comunitat lusitana més rellevant en termes relatius. Una cooperació que s’estendrà a l’educació, la cultura, la llengua i la joventut. Els dos mandataris van acordar, a més, la signatura d’un protocol per a una millora administrativa que ajudarà els ciutadans portuguesos. L’objectiu és el reconeixement mutu dels certificats electrònics que ha de permetre fer tràmits als residents a Andorra que serien reconeguts per Portugal, i a la inversa. La importància de la comunitat portuguesa al teixit social d’Andorra mereix que les relacions entre els dos països siguin el més fluïdes possible i que, en conseqüència, es resolguin qüestions que afecten el dia a dia, com ara el retard en el cobrament d’algunes pensions o la retenció del 10% a les prestacions de retir andorranes dels ciutadans lusitans. Qüestions que el cap de Govern va indicar que s’han solucionat amb el CDI, que també ha de significar la potenciació de l’intercanvi econòmic. I la relació estreta amb Lisboa va a més amb l’entrada d’Andorra com a observador associat a la Comunitat de Països de Llengua Portuguesa.