Consell bloquejat

Els consellers del grup mixt segueixen sense decidir qui n’ha d’ostentar la presidència, que ara reclama Josep Pintat en representació del cinc escindits del grup liberal, mentre que el PS es nega a renunciar-hi. Dilluns ha d’estar resolt

Actualitzada 13/01/2018 a les 06:46

La reunió de la comissió de Finances prevista per dimarts vinent per debatre les esmenes al pressupost està en suspens. En no haver-hi encara president del grup mixt no es pot convocar la junta de presidents i en conseqüència no es pot fixar la data de la comissió. De manera que a hores d’ara el Consell està bloquejat. Una situació tan inaudita com inacceptable fruit d’una de les arestes més obscures de la política: les picabaralles internes per parcel·les de poder sense cap interès general i allunyades dels ciutadans. L’origen de la problemàtica rau en el trencament del grup liberal i el pas al grup mixt de cinc consellers que altera la relació entre les diferents sensibilitats representades. Del que es tracta, però, és només de decidir qui n’ha de ser el president. Un càrrec que ostenta el PS i que reclamen els antics liberals amb l’argument que són majoria. Pintat té el suport dels escindits més el de Sílvia Bonet i Víctor Naudi. Pere López només el dels tres consellers socialdemòcrates. Un context que hauria de permetre posar punt final a aquest sainet. Res més allunyat de la realitat. És a partir d’aquí quan uns i altres han desplegat tota una corrua d’argúcies polítiques. El PS considera que no ha de ser víctima de la crisi liberal i per aturar la pèrdua de la presidència s’escuda en l’actual reglament, que determina que totes les decisions s’han de prendre per unanimitat. Ells, en principi, no estan disposats a votar el que aboca al bloqueig. Els exliberals esgrimeixen com a argument irrefutable que tenen la majoria i per tant pel més elemental principi democràtic els correspondria la presidència. El que no amaga una voluntat per demostrar al Consell –sobretot als excompanys– i als ciutadans que no han perdut les parcel·les de poder. Sense posar en dubte les seves conviccions, Bonet i Naudi han trobat una excusa per passar comptes amb el PS. Bonet perquè se la va qüestionar que pogués seguir com a consellera a ple temps en deixar SDP. Naudi per l’odi visceral entre la seva formació i la que lidera López. El següent pas l’ha fet Pintat. A canvi d’estar al capdavant del grup mixt, els antics liberals estan disposats a renunciar a les presidències i vicepresidències que ostenten actualment a les comissions. Una alternativa que abraçaria el PS sempre que se li garanteixi la presidència d’Afers Socials, que curiosament està en mans de Bonet i de la representació al Consell d’Europa, que curiosament recau en Naudi. Està previst que dilluns el problema estarà resolt tant si hi ha acord com si no, i es posi fi a l’espectacle vergonyós que estan protagonitzant tots plegats.