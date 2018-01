Català deficient al Pas

El Govern ha informat dels resultats del diagnòstic que s’ha fet en el marc de la campanya destinada a promoure l’ús del català al Pas de la Casa. Entre d’altres dades, s’ha constatat que un 47% d’establiments retolen només en francès

Actualitzada 12/01/2018 a les 06:51

Es pot entendre que els negocis del Pas de la Casa, un poble eminentment turístic i amb un pes important del visitant gal, facilitin als seus clients entendre la carta d’un menú o l’oferta del dia del supermercat traduint els textos també en francès. Però el que no és tolerable és que sigui la llengua francesa la que s’usi en exclusiva. I això, ho han constatat un inspector de Política Lingüística i un tècnic de l’àrea de Llengua Catalana, succeeix en gairebé la meitat dels 187 establiments que s’han visitat. Una dada preocupant, sense dubte, i que denota que no hi ha hagut una vigilància efectiva respecte el que succeïa al poble encampadà amb l’ús de l’idioma oficial. Farà setze anys que està en vigor la Llei d’ordenació de l’ús del català i encara s’incompleix de manera flagrant allò que marca. És evident que cal actuar, i en aquest sentit s’ha d’aplaudir que s’hagi engegat un pla amb aquest objectiu. Les dades recopilades són fruit de la primera fase d’aquesta iniciativa, que es reprendrà després de la temporada d’esquí per tal de comunicar als incomplidors les mancances detectades i per instar-los a resoldre-les. Una continuació lògica i imprescindible perquè l’objectiu ha de ser que els infractors corregeixin. I que qui no estigui disposat a fer-ho hagi d’assumir la cor­responent sanció. Una altra de les situacions detectades és que també la meitat dels responsables o dels interlocutors que han tingut els tècnics del Govern en el marc de les seves visites no parlaven el català. Al Pas, i en aquest cas també a la resta del país, el sector comercial i de l’hoteleria i restauració pateix els problemes afegits a la quantitat de treballadors forans, la rotació de les plantilles i les dificultats horàries per acudir a formacions. No obstant això, el Govern facilita cursos gratuïts i també hi ha els centres d’autoaprenentatge amb atenció especialitzada per ajudar qui vulgui aprendre l’idioma. Els empresaris han de ser els primers interessats a tenir plantilles que coneguin la llengua i facilitar i incentivar als seus treballadors perquè l’aprenguin, i l’executiu ha d’estar al darrere per recordar-los les obligacions. Després de la primera fase del pla Fem el Pas en català, al poble encampadà tothom ha de ser conscient de les eines que tenen a l’abast per adaptar-se a la llei i també de les conseqüències de no aplicar-la.