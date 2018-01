La llei polèmica

El Govern va aprovar ahir la llei de reforma de la Funció Pública, que defensa com un pas endavant per potenciar la carrera professional, la formació i la mobilitat dels empleats públics. Els sindicats la rebutgen

Actualitzada 11/01/2018 a les 06:37

La ministra Eva Descarrega va parlar ahir per primer cop des que el trencament entre el Govern i els sindicats públics s’ha fet evident amb la decisió dels tres representants que formen part de la comissió consultiva de no signar l’informe que s’ha estat treballant les darreres setmanes. Els sindicalistes denuncien que no s’ha acceptat cap dels canvis de més transcendència que reclamaven i la ministra respon que sí que s’han fet concessions, però que hi havia un seguit de línies vermelles que l’executiu no pensava traspassar, a banda d’acusar-los d’intentar entorpir el tràmit parlamentari de la llei i de recordar-los que la comissió consultiva no és un òrgan de negociació. Un final que podia ser previsible perquè es tocaven qüestions sensibles, com ja va succeir amb la reforma del sistema de pensions dels treballadors públics. Però com va ocórrer llavors, el cert és que la reforma no suposa canvis revolucionaris que ataquin l’actual estatus del funcionari. Aprovar la jornada de 35 hores o allargar l’edat de jubilació fins als 70 anys, peticions dels sindicalistes, són modificacions de transcendència que caldria reflexionar de manera global, pensant en la totalitat dels treballadors i no únicament en els de l’administració, per no engrandir la bretxa entre les condicions dels assalariats públics i els privats. La qüestió de la desaparició dels triennis per reconvertir-los en quinquennis toca el poder adquisitiu dels funcionaris, sí, però en contrapartida hi ha nous complements salarials. Es recupera la gestió de l’acompliment, amb canvis respecte a qui avalua per corregir les disfuncions del passat i també respecte que ja no serà consolidable al salari, i es crea una nova prima que premiarà la carrera professional i que sí que se sumarà al sou mensual. Sobre el paper es tracta que la retribució premiï especialment els empleats més formats i implicats, i corregir situacions absurdes que s’havien donat com ara que un empleat cobrés més en concepte de triennis que de salari base. Els sindicats tenen dret a reivindicar les millores que creguin convenient i el millor model de Funció Pública perquè és la seva funció. En uns dies s’ha de convocar l’assemblea amb tots els treballadors en la qual s’abordaran les possibles accions de protesta contra la llei. Llavors quedarà clar el nivell de confrontació.