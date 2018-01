El comerç no arrenca

La satisfacció dels sectors vinculats al turisme pels resultats de la campanya de Nadal no és generalitzada. Malgrat l’elevada afluència de turistes i que els carrers bullien d’activitat, el comerç diu que no s’ha traduït en vendes

La resposta de les associacions de comerciants consultades és pràcticament la mateixa. No s’han complert els resultats esperats malgrat les elevades xifres d’ocupació hotelera o les d’esquiadors que han acudit a pistes i el creixement de la seva capacitat de despesa. Andorra és atractiva, com ho demostren la quantitat de visitants que l’han triada per passar alguns dies de les vacances nadalenques, però el seu comerç ja no ho és tant. I això malgrat que és una època més que propícia per a les compres i que, a més, s’hi fan coincidir les rebaixes, avançades a les dels territoris veïns per atreure també turistes. Factors que en principi haurien de contribuir a animar el volum de negoci dels establiments, que no ho fan i que evidencien que hi ha qüestions que fallen. Ja no es pot posar l’excusa que no hi havia gent als car­rers, perquè especialment els grans eixos comercials bullien d’activitat, així que el problema de les xifres de vendes s’ha de buscar en qüestions com ara l’oferta. El sector necessita replantejar-se i cercar nous horitzons per atreure una clientela que pot trobar el mateix que troba a Andor­ra al costat de casa o a la gran botiga que és Internet. El preu abans n’era l’ham, i de fet ni calia promoció per portar gent al país disposada a gastar. Però ara aquest atractiu del diferencial de cost ja només el mantenen uns productes molt concrets. I el replantejament l’ha de fer el propi sector amb el suport del Govern. De fet, ja s’hi ha fet una feina recent, la del pla de comerç, que s’ha de desenvolupar amb certa celeritat perquè la situació evidencia la necessitat d’accions. D’aquell pla va ser especialment cridanera la proposta de fer del Pas de la Casa un gran outlet de marques, amb polèmica inclosa per l’etiqueta negativa que acompanya aquest tipus de negoci comercial, però anava més enllà. I apostar per certa especialització podria ser una de les sortides a la complicada situació que viuen els establiments. Andorra és una destinació de neu a l’hivern i de muntanya a l’estiu que té el complement immillorable d’estar a uns pocs minuts en cotxe d’un centre urbà amb tot de serveis, oferta de lleure i possibilitats àmplies de shopping. És un gran plus diferenciador respecte d’altres centres d’esquí que s’ha de mantenir. Però és necessari que les accions es comencin a abordar ja.