La carretera i la neu

L’episodi de nevades de diumenge a la tarda va provocar un incident a la carretera que sortosament no va passar de l’ensurt. L’empresa de l’autobús espanyol que va quedar bloquejat a Racons explica que duia equipaments

Actualitzada 09/01/2018 a les 06:36

La companyia de l’autobús sinistrat en el qual viatjaven estudiants que han vingut al país a passar uns dies d’esquí va explicar ahir que el vehicle duia rodes de neu i també cadenes, però que no les van posar perquè ningú els va advertir que havien de fer-ho. Hom pot pensar que el propi conductor ha de tenir la capacitat per discernir quan les condicions de la via requereixen afegir cadenes a les rodes d’hivern, però és cert que a la car­retera cap precaució està de més i que en casos com el succeït diumenge a la tarda la prevenció n’és l’arma més eficaç. I prevenció és que policia i també agents de circulació estableixin de seguida punts de control a les carreteres principals per evitar que cotxes o vehicles pesants continuïn circulant si s’avalua que no van prou preparats per a fer-ho. La distribució de la xarxa viària facilita que no sigui necessari un nombre inassumible d’efectius per a aquestes tasques perquè amb pocs punts hi pot haver una vigilància efectiva de les vies principals. Quan es produeixen incidents com el de diumenge a la tarda o el col·lapse de trànsit que es va viure el 27 de desembre passat, quan la neu va arribar a les parròquies centrals en una jornada de gran afluència turística, una reacció ciutadana freqüent és clamar perquè hi hagi més controls dels cossos de seguretat i també perquè s’imposin multes, encara que els que cometen la infracció siguin turistes. Evidentment la normativa és per a tothom, no només per als conductors nacionals. I un turista ha de ser conscient que viatja a l’hivern a un país de neu, per la qual cosa no està en cap cas fora de lloc demanar-li que viatgi amb les cadenes al maleter del vehicle. No obstant això, s’entén que hi hagi una dosi major de comprensió pel fet que potser no estan acostumats a conduir en aquestes condicions i els manca la perícia per a fer-ho. La normativa és prou clara i encertadament obliga els conductors a prendre precaucions quan arriba la temporada d’hivern, una obligació que no s’aixeca fins que aquesta acaba. El que diu la reglamentació, però, necessita difusió, i més en un territori que rep una quantitat tan elevada de visitants. Així que són necessàries les campanyes informatives i també que s’hi faci control in situ, quan se sap que arriba un temporal per evitar, en la mesura del possible, incidents com l’ocorregut diumenge.