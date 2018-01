Salaris i lloguers

L’IPC del 2017, previst en un 2,6%, comportarà el primer increment real dels lloguers des de l’inici de la crisi. El salari mínim també s’apujarà en aquest percentatge, però l’impacte d’una mesura i l’altra són molt diferents

Actualitzada 08/01/2018 a les 06:34

Els lloguers estan congelats a efectes pràctics des de l’inici de la crisi, perquè l’any passat, tot i que ja es podien incrementar, la major part de propietaris va decidir no fer-ho. Només una minoria van considerar oportú apujar el 0,4% dels lloguers i la majoria va considerar que per augmentar dos euros els lloguers de 500 no pagava la pena. Aquest any, però, serà ben diferent perquè el 2,6% de l’IPC ja significa una xifra més important i per a un lloguer de 500 euros l’increment serà de 13. És una mala notícia perquè prou problemes hi ha amb l’accés i el preu dels lloguers per afegir-hi un encariment tècnic. El salari mínim també s’apuja un 2,6%, però el problema és que el nivell dels sous està molt per sota del dels lloguers i, en general, del cost de la vida a Andorra. Els 1.017 euros que s’establiran com a salari mínim mensual són clarament insuficients, comptant la dificultat actual de trobar lloguers, ni que siguin estudis, per menys de 500 euros mensuals. La tradicional cantarella respecte al fet que és un sou molt més important que a Espanya queda molt relativitzada per les xifres. En realitat al país veí del sud en dos anys s’han apujat més de 80 euros i per a aquest any ja serà de 858. I s’ha de comptar que el nivell de vida a Andorra està substancialment per sobre del de la mitjana espanyola. I si es compara amb França el salari mínim envermelleix perquè al veí del nord es troba en 1.500 euros. La reactivació econòmica està portant el joc pervers d’un encariment general, fruit de l’augment de la demanda, però sense un increment salarial corresponent. El 2,6% que s’apujaran els lloguers no serà equivalent en la majoria dels salaris. En no haver-hi convenis col·lectius poques vegades es fan augments en relació amb l’IPC. I les xifres relatives al salari mitjà són una fal·làcia, basada en el fet que el sector financer, ajudat pel sector públic, disparen la mitjana de forma irreal. Els 2.000 euros que es pressuposa que equivalen al salari mitjà no cor­responen a la realitat salarial. El sou mitjà seria d’uns 1.500 euros si eliminem els factors distorsionadors i el sou més repetit a Andorra és de 1.200 euros. Aquesta és la realitat i les perspectives per enguany no són gaire bones. Es preveu més encariment dels lloguers, sense una pujada general de sous.