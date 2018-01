Tercer motorista mort

El sinistre mortal d’ahir a Encamp comporta que en menys de vuit mesos hagin mort tres motoristes en accident de trànsit. Encara que s’ha tractat de casos sense relació caldria reflexionar sobre possibles mesures de prevenció

Les característiques de la xarxa viària nacional fan que els accidents mortals de gent que viatja en cotxe siguin molt poc habituals. Les millores tècniques i de seguretat en els vehicles i la limitació de velocitat en molts trams (especialment per la implantació de múltiples rotondes) ha fet que afortunadament les estadístiques de morts en sinistre de cotxe siguin molt petites. No cal oblidar, però, l’últim sinistre mortal d’un vehicle en què viatjaven treballadors de la construcció i que va tenir lloc a la carretera que uneix la Massana i Ordino. A les motos el xassís és el conductor i les velocitats que es poden agafar en alguns trams són suficients per esdevenir mortals en un accident. Tres morts en menys de vuit mesos és un signe d’alerta i cal que es prenguin mesures. Seria aconsellable una campanya informativa per fer conèixer als motoristes el perill que es corre amb l’excés de velocitat o saltant-se les normes de circulació. Hi ha vegades que els sinistres no tenen res a veure amb una mala praxi i que és simple mala sort, però això no treu que cal donar el màxim d’informació possible als usuaris d’aquest tipus de vehicle. Perquè, a més, a l’època hivernal el risc augmenta de forma exponencial per la possibilitat de trobar gel a les carreteres. Tres accidents mortals són suficient argument perquè es plantegin accions a emprendre. El nombre d’escúters, motocicletes i motos de gran cilindrada ha augmentat molt els últims anys. Es tracta d’un sistema de transport ideal per a un territori d’escassos quilòmetres i dona una facilitat d’aparcament molt important en la mobilitat rodada. Un dels punts que també caldria analitzar són les tanques de protecció a les carreteres i establir si hi ha possibilitats d’implantar models que siguin menys perillosos. És un tema força complicat perquè al cap i a la fi no hi ha cap solució màgica ni cap mesura definitiva que sigui capaç de reduir de forma gaire substancial el nombre de sinistres mortals. Ha de ser el Govern i organismes relacionats amb el món del vehicle com ara l’Automòbil Club els que tinguin la capacitat per decidir quines han de ser les accions a emprendre per ajudar en les polítiques de prevencions d’accidents. I amb les xifres actuals dels últims mesos ha arribat el moment d’actuar.

