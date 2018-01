Les dades del balanç del 2017 mostren una millora econòmica generalitzada, amb un increment global de les importacions d’un 1,5% i amb aspectes concrets esperançadors, com ara l’augment d’un 18% en les vendes dels concessionaris

La millora econòmica durant el 2017 és evident, segons les dades facilitades per Estadística, encara que les xifres són menys bones del que calia pensar. Un 1,5% d’increment en les importacions és una dada positiva, però amb matisos. Mostra com l’evolució del comerç és positiva, però molt petita en comparació amb les xifres de visitants i d’ocupació hotelera. Pel que fa a estades hoteleres, l’increment ha estat d’un 4,5% i s’ha tornat a superar àmpliament la marca dels vuit milions de visitants. La tendència positiva del sector turístic no és només quantitativa, sinó també qualitativa, perquè l’índex que més puja és el de turistes que com a mínim passen una nit a Andor­ra. Aquest creixement a dues velocitats és un exemple de la realitat succeïda durant l’any que acaba de finalitzar. El turisme repunta, però el comerç no acaba de trobar la fórmula per seguir el mateix ritme. Les estadístiques han de servir perquè un cop més es faci una reflexió del que cal millorar per ajudar el sector comercial a tenir més competitivitat. Sempre, però, entenent que un increment de l’1,5% és relativament bo i per tant tampoc hi ha signes evidents d’alarma. Un dels punts importants és l’evolució de les importacions de tabac, on les xifres són gairebé idèntiques a les del 2016. Aquí també s’ha de matisar que la recaptació econòmica significa un lleuger descens respecte a les tones importades perquè la taxa global del 2017 és més cara que la d’un any abans. La disminució lenta però progressiva del tabac és normal tenint en compte la baixada del consum tant a Espanya com a França, i aquesta tendència difícilment canviarà els propers anys. Encara no es disposa de totes les magnituds, però tot apunta que la millora en el producte interior brut serà correcta, consolidant la tendència a l’alça des del final de la crisi. L’excel·lent final d’any pel que fa a visitants i l’afluència d’aquesta primera setmana del 2018 són els millors auguris per al curs que acaba de començar. El 2018, un cop ja sembla superada tota la incertesa generada arran del cas BPA, hauria de ser un exercici en què la recuperació econòmica faci un salt endavant. Per primer cop ja es donen les condicions perquè apostes com l’obertura econòmica passin a tenir un pes de certa importància en l’economia nacional.