Picabaralla al grup mixt

Nou representants del grup mixt es van reunir ahir al Consell amb l’objectiu d’arribar a un acord sobre qui ha de ser-ne el president després que s’hagi doblat el nombre de consellers pel trencament liberal. La trobada va ser un fracàs

Actualitzada 05/01/2018 a les 06:35

El pas dels cinc consellers liberals al grup mixt s’està convertint en un greu problema per a Sindicatura i per al normal funcionament del Consell. El conflicte es va reblar ahir després que el PS consideri que el síndic ha destituït Pere López com a president del grup en una decisió que els socialdemòcrates veuen com una extralimitació de funcions per part de Vicenç Mateu. L’afer amenaça d’enquistar-se perquè el PS ha anunciat un recurs contra el cessament i fins i tot ha obert la porta a portar l’afer a la via judicial. Aquesta situació pot comportar una situació estranya per la judicialització del funcionament del Consell General, un fet gairebé inaudit i que provoca més polèmica en un afer especialment complicat. En la reunió que es va celebrar ahir dins del grup parlamentari mixt i que havia de servir per desbloquejar la situació es va posar de manifest que la resolució va per llarg. És un cas en què totes les parts en conflicte tenen part de raó. El PS argumenta, no sense motiu, que ells no poden ser víctimes col·laterals de la ruptura del fins fa poc primer grup de l’oposició. Els antics liberals, capitanejats per Josep Pintat, defensen que són el col·lectiu majoritari dins del grup mixt i que per tant la llei de les majories ha de prevaldre. La situació obre un escenari nou en el qual no estan clars ni els mecanismes de què es disposa ni quan es poden aplicar per restablir “la normalitat” al Consell. D’entre totes les propostes exposades fins ara la possibilitat d’una decisió salomònica no sembla pas desencaminada. L’opció d’una presidència rotatòria és una sortida que pot acabar sent assumible per totes les parts, sempre que siguin capaces d’establir un mecanisme que no deixi descontent ningú. A hores d’ara sembla l’única possible en la mesura que no hi hauria ni guanyadors ni perdedors. Perquè es tractaria que totes les sensibilitats polítiques representades al grup mixt ostentessin de forma rotatòria la presidència, per la qual cosa es garanteix per un cantó la representativitat i els principis democràtics. Els representant polítics han de trobar una solució d’immediat perquè als ciutadans els serà molt difícil d’acceptar un altre escenari. D’altra manera es corre el risc que tot sembli una picabaralla per figurar i per qüestions pecuniàries. Demanarà generositat, diàleg i consens per part de tots, però és d’això que va fer política. I el Consell General no es pot permetre el luxe de veure aturada la seva activitat per un tema que, al cap i a la fi, és de simple funcionament intern.