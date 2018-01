La lliçó d'Ordino Studios

La Batllia ha fixat la liquidació i dissolució de ple dret d’Ordino Studios, propietat de Jordi Alba Bieto. L’aute posa fi a un serial en què Govern, comú i particulars van sortir malparats en apostar per un projecte que va fracassar

Ordino Studios va engegar l’activitat a Andorra a final del 2008 i el 2012 es va convertir en un dels pioners de l’obertura econòmica del Govern demòcrata. Gairebé es va considerar un símbol de la diversificació econòmica, formant part d’un sector de produccions audiovisuals d’abast internacional inèdit fins llavors. El producte estrella era un videojoc sobre la pel·lícula Stargate en què comptava amb un acord amb Metro Goldwin Mayer. Aquell projecte va ser presentat a la sala de premsa de Govern. L’enlluernament inicial, com tants d’altres, va derivar en certa facilitat per aconseguir finançament públic i privat. Concretament, va aconseguir 762.442 euros de fins a tres crèdits tous del Govern i va rebre dels bancs 1,3 milions. El comú d’Ordino li va llogar, a preu preferencial, el Centre de Congressos confiant que s’estava ajudant que la parròquia tingués un nou actiu econòmic. Eren múltiples els indicis que feien desconfiar del projecte i, especialment, del seu impulsor, Jordi Alba. Les simples recerques a Internet mostraven episodis obscurs, econòmicament parlant. Però en aquella Andorra que tenia ànsia que l’obertura transformés el país de dalt a baix en pocs mesos s’havia creat un terreny adobat per a aquest tipus d’emprenedors amb projectes de dubtosa viabilitat. A final del mes d’octubre del 2013, Albà va comunicar als treballadors que l’empresa tancava en no poder fer front a les nòmines. Començava un periple per a la fallida en què des del primer moment era clar que tan sols es podrien recuperar engrunes. El cas d’Ordino Studios ha de significar una lliçó sobre com no s’han de tornar a fer les coses. El sistema de crèdits tous, creat pels socialdemòcrates i mantingut pels demòcrates, va ser un malbaratament de diners que en molts casos va significar la pèrdua total dels diners prestats. Ordino Studios ha de servir perquè mai més es repeteixi l’encanteri envers projectes que poden tenir un embolcall molt engrescador, però en què no hi ha unes bases sòlides. Ha de ser un exemple per recordar que l’obertura econòmica no ha de canviar el model econòmic i tampoc ha de ser un boom immediat. La seguretat i la solidesa dels projectes han d’estar per davant de l’espectacularitat i la immediatesa com s’ha pogut constatar.

