Un any intens

La possible convocatòria electoral amb un escenari polític sacsejat pel trencament de liberals i l’evolució de l’acord d’associació presidiran un any que comença marcat per la cita històrica del primer judici pel ‘cas BPA’

Actualitzada 02/01/2018 a les 06:37

El cap de Govern augura que aquest any pot ser de grans consensos sobre la negociació del tractat d’associació amb la Unió Europea. Serà un dels assumptes clau sobre el qual s’hauran d’anar tancant capítols, una vegada acordat la continuïtat del model vigent per al tabac durant 30 anys, i concretar detalls del que representarà per als diferents sectors econòmics i per a la ciutadania l’establiment d’un nou marc de relacions amb Europa. La feina no s’acabarà els propers dotze mesos perquè el Govern sempre ha advertit que no es clouria durant aquesta legislatura, i queda el dubte de qui s’inclourà en el consens polític que apunta Toni Martí. L’últim pas d’acostament que havia fet Josep Pintat quan presidia el grup parlamentari liberal assegura la participació al pacte d’Estat, encara que sigui com a observadors, d’una altra representació política, però ara s’ha de definir el posicionament que adoptaran els tres consellers que lidera Jordi Gallardo. Precisament la ruptura del grup liberal i el canvi de candidat a cap de Govern seran una de les situacions que provocaran moviments polítics aquest any i que tindran molta incidència en les llistes que puguin concórrer a les generals per les decisions que puguin prendre tant Unió Laurediana com els massanencs Ciutadans Compromesos. Perquè la possibilitat que durant aquest exercici hi hagi una convocatòria electoral ha pres força durant l’any que acaba de finalitzar, perquè Martí evitaria així que el 2019 hi hagi coincidència en la cita dels electors per escollir el nou Consell General i també les noves corporacions comunals. L’escenari de trencament polític afavoreix els demòcrates i a més moltes de les reformes previstes o estan a punt d’entrar a tràmit, com la de la Funció Pública, o difícilment estaran tancades aquest mandat malgrat que es pugui esgotar. L’any, però, comença amb una cita històrica per al Principat amb l’inici en un parell de setmanes del primer dels judicis arran de la crisi de BPA i durant mesos es coneixerà l’operativa presumptament il·legal al banc que va provocar l’alerta de la FinCEN i va posar en risc l’estabilitat del sistema financer nacional. Serà només el primer procés d’un cas que la mateixa fiscalia reconeix que trigarà anys a investigar-se en un exercici que hauria de ser el de la consolidació de la recuperació econòmica.