Tarifes a l'alça

El transport públic es pot encarir aquest any si el Govern accepta la petició del col·lectiu de taxistes i de les empreses de bus, que continuen pendents de la reorganització de línies amb el concurs que segueix sense convocar-se

Actualitzada 31/12/2017 a les 06:54

L’any nou acostuma a arribar carregat de preus més cars a bona part dels serveis. L’increment de l’electricitat en un 2% s’anunciava aquesta mateixa setmana i serà efectiu amb l’estrena del 2018. El transport també reclama una actualització de les tarifes, tot i que no serà immediata, perquè Govern ha de donar encara el vistiplau a les peticions del sector. Els taxistes demanen que l’alça se situï en el 3% i per al bitllet de bus es xifra entre el 4% i el 5%. Un augment notable en els dos casos perquè no va en consonància en la majoria dels casos amb l’evolució dels ingressos de les famílies. Els dos col·lectius al·leguen que fa temps que no s’han revisat els preus i que estan suportant increments dels costos i és comprensible que s’autoritzi alguna variació, però s’ha de tenir en compte que no pot ser molt contundent perquè no tingui una repercussió massa forta per als usuaris. La millora de preus s’ha d’acompanyar d’una millora del servei que es presta, que no sempre s’ajusta al que reclamen els clients. L’ús del transport públic al Principat no té res a veure amb els nivells d’altres països, perquè continua prelavent la cultura del vehicle privat, però també per les característiques del servei. Les tarifes són més d’una vegada motiu de queixa per cares per a trajectes curts, però no és l’única mancança de les línies de transport. Els horaris, els autobusos en alguna ocasió vells, la falta d’informació sobre els recorreguts i fins i tot les parades no contribueixen a incrementar l’alternativa del transport públic. Molta responsabilitat de la millora li cor­respon al Govern, que pels diferents canvis del ministre responsable del departament ha anat ajornant la nova planificació de les línies. El concurs continua pendent de sortir i l’estació d’autobusos segueix sense estar funcionant a ple rendiment respecte al que s’havia previst perquè les línies internes no fan parada a les instal·lacions, amb el dèficit que representa per completar els recorreguts nacionals i per facilitar la mobilitat dels viatgers que arriben des de l’exterior. El servei del taxi no motiva darrerament reclamacions dels usuaris, però és també assimilable que apujar els preus ha de suposar millorar el servei. En l’atenció de nit i en el nombre de vehicles adaptats per a discapacitats, que és una de les demandes sense resoldre.