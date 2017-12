Reforma cara

Actualitzada 30/12/2017 a les 06:44

El projecte concret de la reforma de l’avinguda Meritxell no s’ha desvelat encara, però els números de la inversió revelen que es tracta d’una obra de molta envergadura. El cost es xifra en 9,5 milions d’euros, dels quals cinc es contemplen al pressupost de l’any a punt d’estrenar, i és sense dubte una quantitat elevada que mereix que la corporació d’Andorra la Vella doni àmplies explicacions per raonar l’import. La cònsol emplaçava ahir a la sessió de comú del 18 de gener per donar els detalls de l’embelliment i millora a l’eix central. Pel que es coneix fins ara es tracta d’una remodelació en sintonia amb la de l’avinguda Carlemany per donar certa uniformitat al carrer comercial per excel·lència del Principat que comportarà el canvi del mobiliari urbà, nova pavimentació i millora de la il·luminació. El carrer necessita una renovació. És imprescindible per fer-lo més agradable com espai majoritàriament reservat als vianants i per arreglar els múltiples desnivells que omplen les voravies, a més de donar la lluminositat adequada per a l’activitat del comerç i el moviment de persones que hi ha constantment. I s’ha de vigilar molt com es fa aquesta reforma tan costosa, perquè l’avinguda ha estat objecte de molts altres embelliments, tots fallits atès el resultat final que han donat i que han tingut un impacte significatiu en les arques de la capital. La situació per planificar la despesa no és ara la mateixa de fa uns anys. Els ingressos han crescut per la revifada econòmica i això permet arribar a partides d’inversió com els 14,4 milions previstos per al proper exercici. No s’han de perdre de vista, però, els excessos d’altres mandats que van provocar després moltes estretors en la gestió dels diners públics i inversions gairebé inexistents. Perquè no es pot negar raó a la queixa de Conxita Marsol per la deixadesa en millores urbanístiques i modernització d’infraestructures que ha heretat. Mancances que obliguen la corporació que lidera a anar donant resposta a aquells retards, força evidents per exemple en la separativa d’aigües que altres comuns estan a punt d’acabar. La capital té molts fronts oberts i moltes millores a fer en molts indrets i s’han d’atendre sense comprometre les finances. I una reforma tan cara com la prevista a Meritxell s’ha de justificar molt bé i ha de solucionar definitivament tots els dèficits actuals.