Impuls a la recerca

Les opcions per investigar al Principat es redueixen a uns quants camps més socials que tècnics pel tipus d’activitats del teixit econòmic, però això no vol dir que no hi hagi espai per fer recerca i estudiar molts àmbits de la societat

Actualitzada 28/12/2017 a les 06:50

El ministeri d’Educació vol que la investigació tingui més visibilitat i més vincles amb la realitat del país. A la trobada que es va celebrar ahir a Sant Julià es va destacar la bona salut de la tasca que desenvolupen els investigadors que treballen al Principat però mai no és suficient l’esforç per impulsar la recerca. És una via per fer créixer la societat i per detectar problemes i avançar-se a proposar solucions. Les dimensions i el tipus d’activitat que es fa a Andorra no deixen gaire espai a fer grans investigacions científiques o mèdiques perquè no són camps que estiguin gaire desenvolupats ni existeixen els centres i els avenços tècnics que necessitaria un professional que treballa en aquests àmbits. Però per al que sí que hi ha cabuda és per als treballs sociològics, perquè en aquest cas les particularitats de la societat, l’amalgama de població, la converteixen en un laboratori molt interessant per analitzar el comportament i la influència de la barreja de comunitats. Alertaven els investigadors de les mancances que hi ha quan volen consultar dades per tirar endavant els projectes. És el gran dèficit del país, força millorat els últims anys però encara amb deficiències. La falta d’indicadors dificulta la feina dels investigadors i qualsevol conclusió per retratar la realitat nacional perquè limita les comparatives respecte d’altres països per situar el país en els rànquings que li corresponen. És tasca del Govern anar resolent aquestes mancances en la recollida de dades, però també d’altres entitats que tenen a l’abast informació que pot ser d’interès per al conjunt dels investigadors. El principal repte dels treballs que facin hauria de ser analitzar situacions específiques del Principat per després posar la informació a disposició de les diferents institucions i per aconseguir interaccionar amb la societat, que sempre que es pugui serveixi per tenir una aplicació pràctica i no es quedi simplement en un estudi teòric en un calaix. Impulsar la investigació és una feina que ara centralitza el sector públic i té una responsabilitat important a desenvolupar-lo, però tampoc és una tasca de la qual hagi de quedar exclòs el sector privat. La implicació general pot servir per fer més investigació i alhora per establir més sinergies entre els professionals i obtenir un millor rendiment dels estudis que es tanquin.