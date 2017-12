Dotze detinguts més

El balanç setmanal de la policia suma dotze arrestos més per conduir en estat d’embriaguesa a una estadística de l’any 2017 que es caracteritzarà per l’augment notable de les detencions per alcoholèmies positives

Actualitzada 27/12/2017 a les 06:47

El recompte policíac fins al 19 de desembre sumava 277 detencions per superar la taxa d’alcoholèmia que es castiga penalment (a partir de 0,8 per als conductors no professionals i de 0,5 per als professionals), un 41% més que les que el cos d’ordre havia comptabilitzat durant tot el 2016. La dar­rera setmana se n’han afegit dotze més, per la qual cosa l’augment respecte a les xifres de l’any passat encara serà més voluminós. Un creixement que la policia atribueix al major nombre de campanyes i de controls, accions que ha potenciat amb l’objectiu de lluitar contra el consum d’alcohol al volant. De fet, malgrat que ja és habitual que coincidint amb les festes de Nadal se’n faci una campanya específica, enguany seran pràcticament dos mesos de vigilància de la policia, i a més hi haurà patrulles dedicades als controls en les festes més asse-nyalades de la celebració: se’n van programar per al 24, 25 i per ahir 26 de desembre i n’hi haurà la nit de Cap d’Any i l’endemà. La presència policial a la carretera és un element per augmentar la seguretat. Els controls esdevenen una arma dissuasòria per a qualsevol conducta imprudent al volant: ho són contra el consum d’alcohol, però també contra l’excés de velocitat o distraccions perilloses com ara l’ús del telèfon mòbil. L’augment de detencions és una dada que alarma perquè evidencia que malgrat la insistència dels missatges que alerten sobre el perill del consum de begudes alcohòliques o d’estupefaents quan s’ha de conduir encara hi ha qui comet l’error de fer-ho, posant-se en risc i posant en risc la resta d’usuaris de la carretera. Insistir amb les campanyes, fer-ne més i més sovint hauria de tenir com a resultat que l’estadística vagi a la baixa. Ara per ara els resultats evidencien que la vigilància en cap cas s’ha de relaxar. El comportament del conductor és un element clau per reduir la sinistralitat i les seves conseqüències. A les administracions els hem de reclamar que inverteixin per fer vies cada cop més segures, sense cap punt negre, i als conductors que siguin responsables i extremin la prudència. I en relació al factor humà encara hi ha treball a fer com deixen clar també d’altres dades recollides per la policia, com ara les prop de 12.000 denúncies per excés de velocitat que s’han comptabilitzat aquest 2017.