Bon any del MoraBanc

El MoraBanc Andorra va acabar ahir l’any amb una brillant victòria contra el Bilbao Basquet que el situa en un lloc còmode de la classificació. El 2017 ha estat un bon any per als de Peñarroya, tot i la prematura eliminació de l’Eurocup

Actualitzada 24/12/2017 a les 06:43

El balanç del 2017 del MoraBanc ha estat més que satisfactori, amb moments brillants, però possiblement el més important és la sensació que l’equip s’ha consolidat a l’ACB i que ha fet del Poliesportiu un fortí on molt pocs equips l’han pogut gua-nyar aquest any. L’entitat que presideix Gorka Aixàs està fent una bona feina, tant en el treball per crear clima de bàsquet com en la presència de l’equip en múltiples actes del món socioesportiu del país. La tasca finalment sempre s’acaba valorant pels resultats, però la feina de tot allò que va més enllà de la pista acaba ajudant que cada dia la societat andorrana es faci més seu l’equip. El bàsquet, en poc temps, ha passat a formar part gairebé del dia a dia per a molta gent i el públic està responent. L’etapa del Festina Andorra a l’ACB també va tenir moments brillants, però mai va perdre del tot la por que el projecte acabés sent efímer. És molt agosarat fer prediccions en el món de l’esport, on la glòria i el fracàs depenen de si la pilota toca el cèrcol o entra, però la sensació del projecte actual és que les bases estan ben assentades. No cal oblidar, però, que hi ha una part important que depèn del suport públic, però l’arriscada decisió de Toni Martí d’apostar clarament pel projecte, com a mínim fins a dia d’avui, s’ha demostrat encertada. L’equip tanca l’any a mitja taula amb una certa tranquil·litat per al tram de lliga de l’any vinent. L’eliminació prematura a Europa podia haver estat una llosa en cas que l’equip hagués notat el cop anímic, però ahir els jugadors van demostrar un aspecte moral altíssim. I va ser un element important en la victòria perquè el duel amb Bilbao Basket va tenir moments d’histerisme provocat per l’arbitratge. Decisions incomprensibles i amb posterioritat d’altres per compensar l’error previ. En aquesta ruleta russa d’emocions els de Peñarroya van saber sobreposar-se i guanyar a un rival, amb jugadors molt veterans, que sempre li ha posat les coses molt difícils. Jugar la Copa és el primer somni per al 2018, especialment per repetir les excel·lents sensacions de l’edició del 2017. Serà una feina complicada perquè l’equip no depèn d’ell mateix i necessitaria pràcticament guanyar tots els partits que queden de la primera volta per estar en la competició que es juga a les Canàries.