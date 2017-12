Embolic al grup mixt

El grup mixt es troba en una situació complicada després de l’arribada dels cinc consellers lauredians i massanencs que han abandonat el grup liberal. El PS, amb tres consellers, que fins ara té la presidència la voldria mantenir

Actualitzada 23/12/2017 a les 06:44

El síndic va ser ahir molt clar respecte a la polèmica el grup mixt, posicionant-se a favor –de forma més o menys indirecta– que la presidència ha de recaure en el subgrup amb major nombre de consellers. Vicenç Mateu va afirmar que “la presidència del nou grup mixt ha de respectar el principi democràtic de majories i de minories i el respecte a la pluralitat”. Amb aquesta afirmació està clar que dona per fet que la part composada per Unió Laurediana i Ciutadans Compromesos hauria de passar a tenir la presidència ergo Josep Pintat seria el nou president. L’escenari té un punt de complexitat entenent que hi ha altres cinc consellers generals (tres socialdemòcrates més Víctor Naudi i Sílvia Bonet) que en cas que estiguessin a favor que Pere López continuï al capdavant donarien una situació d’empat: cinc a cinc. Mateu ha anat més enllà i –aquest cop directament– ha volgut desmentir Pere López en l’afirmació del líder del PS sobre que Sindicatura no s’havia posat en contacte amb ells per establir com se soluciona la problemàtica. Mateu ha explicat que el mateix dia en què els cinc liberals van passar al grup mixt, la subsíndica, Mònica Bonell, va parlar amb Pere López i el divendres dia 15 de desembre li va enviar una carta notificant-li els canvis i demanant qui passarien a ser el president i el president suplent. El síndic va enviar ahir una segona carta adreçada als deu consellers del grup mixt. Explica que el 8 de gener hi ha junta de presidents i que s’ha de tractar la redistribució d’escons i la composició de les comissions. D’entrada caldria aclarir quin és el posicionament de Naudi i Bonet respecte a la presidència. Amb un empat a cinc les coses es compliquen. És normal que Pere López i el PS estiguin enfadats, perquè al cap i a la fi tenen totes les paperetes de perdre la presidència del grup mixt i un canvi important en les comissions quan la legislatura es troba prop de l’equador. Però els fets són cruels a voltes i el sentit comú dins d’unes regles democràtiques només pot assenyalar que sigui el subgrup majoritari dins del grup mixt qui passi a ocupar la presidència. Seria bo que López i Pintat arribessin a un acord el més just possible i que ho fessin molt aviat per no aturar l’activitat al Consell General.