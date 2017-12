Moment polític tens

L’actualitat política està revoltada, especialment després del canvi d’escenari derivat de l’escissió d’Unió Laurediana i Ciutadans Compromesos respecte a Liberals d’Andorra. El Copríncep va demanar ahir unitat i consens per a la UE

Actualitzada 20/12/2017 a les 06:41

La divisió de temps o quin rol jugarà cada subgrup dins del grup mixt són temes que no tenen gaire transcendència, excepte per a aquells que hi estan directament implicats. Però el guirigall en què s’ha convertit aquest calaix de sastre està afectant directament la gestió política. A nivell de Consell General està tot força bloquejat fins que el grup mixt es posi d’acord en com queden els drets dels uns i els altres. Pere López avançava ahir que fins després de festes el PS no pensa moure fitxa. A efectes pràctics significa que el desbloqueig no arribarà en breu. El grup mixt ha quedat dividit en quatre sensibilitats, ja que a més dels cinc consellers escindits dels liberals, hi ha el PS; Víctor Naudi, que representa SDP, i Sílvia Bonet com a independent. Els comptes pendents entre alguns d’ells són tan grans que no faran fàcil arribar a una entesa. Precisament totes aquestes sensibilitats del grup mixt han estat les primeres a saltar contra l’acord amb la Unió Europea sobre el tabac. No es refien de la xifra anunciada per Toni Martí: 30 anys. Volen saber-ne els detalls –la lletra petita– i conèixer exactament quins són els compromisos als quals s’ha arribat, en quin timing s’aplicaran i quines conseqüències poden tenir. És un posicionament impecable, perquè al cap i a la fi que la xifra global sigui 25 o 30 anys no té tanta importància. El més destacat és saber quines són les obligacions que s’haurien d’assumir a partir del moment que l’acord estigui en vigor i quin cost real tindran per al sector tal com el coneixem ara. Aquest requeriment de respostes no prejutja que l’acord sigui dolent, sinó tan sols que segurament és un tema amb tantes variables que no es pot valorar la seva conveniència sense conèixer-les totes. Curiosament Gallardo va ser l’únic que d’entrada es va alinear amb l’acord que ha pactat Govern quan ha estat normalment un dels més crítics. El vessant dretà de l’arc parlamentari està en moments de dubtes, especialment després que la més que cantada marxa dels tres lauredians de l’executiva dels liberals s’ha vist completada amb la de Ruth Vila i Xavier Surana. És un cop més, incloent-hi gent fora de la Massana i Sant Julià, que acaba donant benzina al rumor que s’estén respecte que lauredians i massanencs no han descartat un projecte conjunt d’abast nacional.