Tornem als 8 milions

El balanç turístic de l’últim any (de desembre del 2016 a novembre d’enguany) confirma que les xifres de visitants estan per sobre de les millors d’abans de la crisi. S’han superat els 8,2 milions amb pernoctacions rècord

Actualitzada 19/12/2017 a les 06:45

Hi ha un conjunt de factors que expliquen els excel·lents resultats turístics de l’últim any. El primer, i indispensable, és la millora de les economies dels països veïns, que ha derivat en un increment important dels potencials turistes. El context no ha millorat només econòmicament, sinó que la caiguda en picat que han patit els destins turístics dels països de majoria musulmana ha acabat propiciant un major flux entre els estats del sud d’Europa. Un altre element que cal tenir en compte és l’impacte dels esdeveniments que s’han començat a organitzar en els darrers anys. Campanyes com el Cirque du Soleil, l’Andorra Shopping Festival o d’altres han anat donant unes alternatives a l’oferta que han aportat més volum. És possible, tot i que aquesta magnitud és més complicada de demostrar, que el nou model de campanyes turístiques hagi posat també el seu granet de sorra. El més important de les xifres no se circumscriu a l’increment global, sinó a l’augment específic en el nombre de pernoctacions. És destacable que s’han superat les magnituds del 2007, especialment en el nombre de nits d’hotel. Si el 2007 n’hi va haver set milions, durant aquest últim any s’ha arribat als 8,4 milions. Perquè aquest ha de ser un dels grans objectius: aconseguir l’increment del turista que passa com a mínim una nit a Andorra. Aquest tipus de visitant és el que més aporta i ho fa d’una forma més global, afavorint tot un conjunt de sectors econòmics. Les bones xifres en el turisme són un dels principals impulsors de la millora econòmica global, amb un creixement previst per enguany superior al 2%. Perquè els visitants són la palanca que ajuda a impulsar molts sectors i que es tradueix en l’augment de nombre de llocs de treball. Cal recordar que les xifres presentades reflecteixen l’activitat fins al novembre i aquest desembre ha estat, constatable per les cues i els carrers plens, un mes, de moment, molt bo en general. Les vacances nadalenques han de ser un bon termòmetre perquè s’espera que hi hagi una espècie de doble pont (la setmana de Nadal i la que va de cap d’any a Reis) amb una afluència turística de gran intensitat. Les xifres, però, no poden derivar en l’autocomplaença i tampoc oblidar que encara és necessària una major diversificació de sectors econòmics.