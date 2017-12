Què farà la Massana?

El procés que ha desembocat en la designació de Jordi Gallardo com a únic candidat perquè lideri la llista en les generals amenaça d’endur-se per davant (a banda d’UL) la coalició amb Ciutadans Compromesos.

L’enuig entre Ciutadans Compromesos amb els liberals per com s’ha desenvolupat l’elecció de Gallardo és important. Perquè el grup massanenc, com Unió Laurediana, entén que s’ha prescindit de la seva opinió en un tema que, en cas de voler reeditar la coalició electoral, els implica de forma plena. L’enfadament és important perquè consideren que els liberals estan actuant com si els dos grups parroquials que els van donar suport als comicis no importessin. Com si el pes electoral fos únicament vinculable a Ld’A. I els massanencs, molts d’ells amb certa afinitat amb Josep Pintat, es fan creus de com s’ha maniobrat per fer fora per la porta del darrere el fins ara líder del partit. Unió Laurediana –i potser no feia falta– ja ha deixat molt clar que el trencament és un fet i està en ple procés per negociar amb els demòcrates la millor fórmula per tancar un acord per al 2019 (comunals incloses). La Massana ha fet, a més, números i no li surten. Els liberals acaben de perdre tres consellers (els dos d’UL) més un (com a mínim) dels vots d’UL i el carisma de Pintat a la llista nacional. Dels altres cinc n’hi ha dos de la Massana i com a mínim, tres quartes parts d’un de la nacional amb el vot directament vinculable a la parròquia. El grup que representa Gallardo i els seus, amb totes les matisacions que es vulgui, en té dos directament computables. Els massanencs no s’estan de mostrar el rebuig en públic, com ahir va fer Carles Naudi. I s’aproximen moments decisius perquè les reunions per establir com queda el grup parlamentari liberal es preveuen tenses. Gallardo té la sort que a un any i poc de les eleccions una escissió acabaria amb consellers (uns o altres) al grup mixt. Aquesta circumstància és l’únic que pot fer de cola per mantenir un grup parlamentari que només existirà a efectes formals. Perquè una escissió comportaria que els vuit consellers s’haurien de mullar i, paral·lelament, portarien la Massana a posicionar-se. Ciutadans Compromesos, sabent que controla la parroquial i les comunals, replega veles i espera esdeveniments. Nòvios no li’n faltaran i segurament Toni Martí ja somia amb una coalició (potser fent que DA no es presenti a Sant Julià i la Massana) postelectoral que deixa els comicis ja sentenciats.